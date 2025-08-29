La banda infantil del Espíritu Santo inicia su temporada

Redacción CÁCERES. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:26 Comenta Compartir

La Banda Infantil de Cornetas y Tambores Espíritu Santo de Cáceres, formada por niños y niñas de entre 7 y 16 años, comenzará su temporada el próximo lunes 1 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Recinto Ferial.

La formación, que según la cofradía «combina disciplina musical con ilusión», abre sus puertas a nuevos miembros. Las familias interesadas en que sus hijos se unan a la formación pueden acercarse directamente al ensayo o contactar a través del correo electrónico: bandainfantil@humilladerocaceres.org.

«Esta banda es una oportunidad para que los más jóvenes vivan la música desde dentro, compartan experiencias y representen a Cáceres en procesiones tanto en la ciudad como fuera de ella», destacan los responsables de la formación, que apuntan además que la banda «se ha consolidado como un referente de la cantera musical cofrade, transmitiendo valores de compañerismo, constancia y pasión por la música procesional».

Esta nueva temporada celebrarán su décimo aniversario.