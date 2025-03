El Banco de Alimentos de Cáceres tendrá más ayuda económica del Ayuntamiento

Cristina Núñez Cáceres Martes, 24 de diciembre 2024, 08:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres aumentará su aportación al Banco de Alimentos de Cáceres, que recibirá de las arcas municipales más del triple de la cantidad con la que cuenta actualmente. En concreto pasará de los 3.000 a los 10.000 euros. Ese es el compromiso que manifestó ayer el concejal Rafael Mateos en su visita a esta entidad, con la que quiso felicitar en persona la Navidad a su directiva tras un año «especialmente duro» marcado por la tragedia de la DANA. En este sentido Mateos valoró la coordinación que el Banco de Alimentos mantuvo con todas las administraciones y «en especial con el Ayuntamiento de Cáceres a la hora de gestionar toda la solidaridad que hemos recibido».

Mateos anunció que se está coordinando la partida de un nuevo camión con ayuda a Valencia durante el mes de enero. El alcalde recordó que en las naves Cife aún hay mercancía que la ciudadanía ha ido donando hasta justo antes de estas fechas navideñas. Todos estos productos subrayó el alcalde, «son no perecederos, con fecha de consumo preferente y, por lo tanto, no caducan». En cualquier caso, «si se detecta algún producto con un consumo preferente durante estas fechas, no se enviará a Valencia y se coordinará con el Banco de Alimentos para su reparto en la ciudad».

Colectivos

El Banco de Alimentos tiene su sede en Aldea Moret, donde se almacenan los productos que después son entregados a distintas entidades sociales para hacerlas accesibles a los colectivos más desfavorecidos de la ciudad.

Es una de las entidades colaboradoras en el protocolo 'Ola de frío' que atiende a los sintecho y en la que participa también Cruz Roja, DYA, las Hermanas de la Caridad, la Policía Nacional y la Local. Este protocolo, que arrancó el pasado lunes, atendió en esa primera noche de la temporada a cinco sintechos, a los que proporcionó alimentos y bebidas calientes, mantas, mochilas e información para que la situación sea un poco más llevadera.

43 personas de Cruz Roja las que van turnándose para dar cobertura a todos los que la necesitan. Se trata de un trabajo integral que supone también hacer la compra y preparar todo el contingente que sale cada noche, de 22 a 00 horas. Caldo, guisos de legumbres de todo tipo, café o leche caliente, fruta y zumos forman parte de los alimentos que reciben los que tienen que dormir en la calle.