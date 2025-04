El baloncesto hace piña por la inclusión en Cáceres

El sonido de los balones botando retumba en el pabellón Serrano Macayo entre el barullo de voces y bromas. Procede de un grupo de jóvenes ... que parecen divertirse con el baloncesto. La película 'Campeones' rompió moldes y dio pasos hacia la visibilidad de las personas discapacitadas más allá de los tópicos. Pero el modelo, un equipo segregado que participaba en una liga específica en la que solo había jóvenes con capacidades diferentes, no parece que sea la mejor forma avanzar hacia una sociedad más diversa. Es la opinión de Andrés Talavero, gerente de la asociación Down Cáceres e impulsor de una iniciativa en la que, por primera vez, entrenan y juegan a la par chicos con síndrome de Down y jóvenes sin discapacidad pertenecientes al club de baloncesto Sagrado Corazón, una original propuesta que quieren extender. «No se trata de que los chicos hagan lo mismo pero separados, sino que hagan lo mismo con personas que no tienen discapacidad».

Los entrenamientos arrancaron a final del curso pasado. «Un grupo de niños de la asociación Down Cáceres empezaron a entrenar en el Sagrado Corazón y empezamos a ver que interactuaban con el resto de los jugadores del club, eso nos hizo plantearnos crear algo que trascendiera al equipo», explica Talavero. Quiere que más que de integración esta iniciativa sea de inclusión, es decir, que no fomente grupos cerrados.

Ampliar Los jóvenes que forman parte de esta iniciativa entrenan dos horas a la semana en el pabellón Serrano Macayo. ARMANDO MÉNDEZ

Pilar García, presidenta del club del Sagrado Corazón, reconoce que la idea arrancó casi casi como un experimento, probando. «En lugar de que nosotros les dijéramos lo que tenían que hacer preferíamos observar qué hacían los chicos para luego sentarnos a ver qué reglas de baloncesto se establecían», explica García. «Vimos a niños que estaban aprendiendo a jugar al baloncesto y que lo que les gustaba era relacionarse con otros niños y si estaban con otros que les enseñaban, estaban más receptivos», dice Talavero. Actualmente trabajan en una modalidad dos por dos que están en proceso de federar. «Estuvimos haciendo pruebas y viendo que muchos de los chicos no habían jugado al baloncesto, había que simplificar mucho el juego y jugando dos contra dos, parejas con un chico con síndrome de Down y otro sin síndrome de Down era más fácil coordinar las parejas». El objetivo, no obstante, es tender a la normalización. «Los más pequeños van a jugar en los equipos federados del club de categoría alevín y benjamin, son uno más del equipo». Se han implicado el resto de asociaciones Down de la región (están en contacto con Plasencia, Zafra, Don Benito Mérida y Badajoz). La idea es contactar con clubes de esas ciudades para iniciar la experiencia y que puedan hacerse una serie de competiciones en torno a la modalidad dos contra dos y un concurso de habilidades. «No hay nada parecido en España, Down España ha intervenido y el apoyo es total». Para Talavero «el éxito, el objetivo, es que no fuera un equipo Down del Sagrado, sino un equipo del Sagrado que compite en la modalidad inclusiva».

«Mi hijo tiene 21 años, y a él, como otras cosas que hace, le gusta relacionarse con otras personas, él está disfrutando de esto una barbaridad, tiene un entusiasmo para mí desconocido hasta ahora, le veo disfrutar », indica José Felipe Arroba, presidente de Down Cáceres.

Implicación

Nada de esto sería posible sin la implicación de los chicos que le dedican un par de horas a la semana a jugar con los chavales de la asociación Down, algunos de los que, indica Talavero, «son referentes del baloncesto extremeño en su categoría», además de los dos entrenadores que trabajan con todo el grupo. El Ayuntamiento de Cáceres colabora con esta iniciativa cediendo el Serrano Macayo.

José Luis Arroba, de 21 años y con síndrome de Down reconocía haber «cumplido su sueño» por poder estar en esta iniciativa. «No vengo con pereza, lo paso bien». A finales de septiembre en la Plaza Mayor, en el 3x3 organizado por Caixabank, José Luis triunfó metiendo varias canastas. Marcos, de 12 años también reconocía estar encantado entre mayores y con gente sin síndrome de Down. Carlos Liberal, integrante'sin' del equipo cadete del Sagrado, no tuvo dudas en apuntarse a esta iniciativa. «Tengo un tío con síndrome de Down con 50 años y sé que él no pudo hacer estas cosas», apunta emocionado.

«Aprenden unos de otros, es muy gratificante, tienen mucho interés y trabajar con ellos es muy fácil», zanja Juanjo León, entrenador de este particular equipo con el que se pretende sembrar una semilla y que cunda el ejemplo.