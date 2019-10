La balada de los hosteleros encarcelados

La Balada de la Cárcel de Reading' es una de las obras mas importantes de la literatura universal que Oscar Wilde escribió tras salir de la prisión. Me he permitido utilizar esta joya para rendir homenaje a los llamados 'hosteleros de la Madrila' que injustamente han entrado o están a punto de entrar en la cárcel de Cáceres.

Algunos son amigos y la tristeza, la rabia y la impotencia se ha apoderado de muchos cacereños. No solamente nos acordamos de ellos, sino también de sus familias y especialmente de esas madres que han luchado incansablemente para que a sus hijos no los encerraran.

Es horriblemente paradójico que la justicia se vuelva a veces tan injusta. Claro que entendemos y comprendemos a los que han sufrido por los ruidos. Es una situación terrible, molesta y justo es que los causantes paguen por el daño ocasionado. Y vaya si han pagado. Pero el precio de la 'justicia ejemplarizante' está siendo tan excesivo.

Wilde además de esa balada escrita cuando recobró la libertad, aunque no la dignidad; escribió también mientras estaba preso 'De profundis', una epístola dirigida a su amante y cuya relación le costó el encierro. En ella habla de la vida en la cárcel: «Los que vivimos detrás de las rejas, cuyas existencias se ven marcadas no por los sucesos sino por el dolor, necesitamos medir el tiempo por los latidos del dolor y el índice de nuestras amarguras. No tenemos otra cosa en que pensar. La pesadumbre es nuestro único medio de vida».

Se perfectamente que las comparaciones son odiosas, que las épocas son muy distintas y que las causas diametralmente diferentes. Pero la falta de libertad es la misma. Y eso es lo terrible. «Aquí en la cárcel hay momentos en que el dolor me parece ser la única verdad».