Baile salvaje y un gurú de la crianza en Cáceres

La foto principal que ilustra este artículo y que firma Jorge Rey es una verdadera llamada a saltarse las reglas. Es un baile salvaje que ... contradice la gravedad, la lógica, la comodidad, la etiqueta y hasta el pudor. Pies descalzos, una postura imposible y una especie de llamada a cambiar nuestra habitual postura, a mirar el mundo desde otro prisma. La escena fue capturada el pasado miércoles en la gala de clausura de los cursos de verano-otoño de la UEx que se celebró en el Gran Teatro de Cáceres. El programa ofreció siete piezas: 'Miedo', a cargo de Livia García, 'El Mundo Atrás', de Rolando Salamé, 'Trémolo', de la compañía No bautizados, 'Kai', de la compañía de Sara Cano, 'Redemption', de la UEx Dance Project y 'Una máquina de lo insensato', de Alicia Reig, premio a la mejor interpretación VI Plataforma de los Diálogos Contemporáneos.

La danza llenó el Gran Teatro el pasado miércoles y a esa misma hora el pediatra Carlos González llenaba el auditorio del complejo cultural San Francisco para pronunciar una charla sobre alimentación infantil que se enmarca en la semana de la lactancia que organiza el grupo Amaryi, que fomenta la crianza respetuosa. González, que es padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos, promueve criar con sentido común y mucho amor.

De la crianza al fashionismo. El centro comercial Ruta de la Plata inauguró el pasado 30 de septiembre la exposición Plasti-historia del traje, que organiza la Fundación Educa. A través de in figuras creadas por diferentes artistas ofrece la oportunidad de contemplar cómo ha evolucionado la vestimenta a lo largo de la historia, desde los primeros tejidos hasta los atuendos más contemporáneos. La idea es que, a golpe de vista y con las explicaciones que se ofrece, uno pueda conocer al detalle cómo se vestían nuestros antepasados o nosotros mismos. Distintas urnas contienen figuras que atraviesan los siglos los trajes más representativos del momento. Hasta el 17 de noviembre puede curiosearse este recorrido, que llega en el momento de hacer cambio en el armario.

Si hay una prenda clásica y que invariablemente llevamos desde hace décadas es el pantalón vaquero. Voy a la Wikipedia para saber cuándo y donde se inventó y me dice que sus padres fueron Jacob Davis y Levi Strauss & Co, que los patentaron el 20 de mayo de 1873. «Originalmente diseñados para hombres, en particular para mineros, estos pantalones se volvieron populares como ropa casual por Marlon Brando y James Dean en sus películas de la década de 1950, particularmente The Wild One y Rebelde sin causa, lo que llevó a que la tela se convirtiera en un símbolo de rebelión entre los adolescentes». Donde los venden a espuertas es en Villegas Jeans, un establecimiento especializado con más de 50 años a sus espaldas. Su local del centro comercial Cánovas se ha trasladado de la parte superior a la parte inferior, ampliando su espacio.

Llueve tanto estos días que es imposible obviar que estamos en otoño. Durante toda la estación el Ayuntamiento programa presentaciones de libros. Esta semana han tenido lugar tres. Adrián Tejeda ha dado a conocer 'El laberinto de las hormigas', Ángel Luis Fernández Sanz ha presentado 'El pergamino rojo' y Miguel Ángel Rubio Mirón 'El cine histórico y la historiografía'.

Nunca falta arte en este 'Cacerescaparate' y ayer viernes el artista Julián González de la Montaña inauguró la muestra Ink&Color en el Gran Hotel Don Manuel, cuyo pasillo hace que la estancia de los huéspedes sea mucho más agradable.

Una de las actividades solidarias de la semana ha sido la mesa que la Fundación Sorapán de Rieros colocó ayer en el centro comercial Ruta de la Plata para sensibilizar sobre la salud mental.

Terminamos con una conferencia que tuvo lugar el pasado miércoles en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe dentro de las actividades del día de la Hispanidad. La impartió la periodista Lorena Jorna y abordó los bulos racistas las 'fake news' que en ocasiones se cuelan en la agenda pública. ¡Hasta el sábado!