El Ayuntamiento de Cáceres reducirá el tamaño de algunas terrazas en la Plaza Mayor

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 16 de junio 2021, 07:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres reducirá el tamaño de algunas terrazas de la Plaza Mayor mediante la revocación de las licencias actuales y reestructurará el espacio que hasta ahora ocupan los veladores para garantizar la accesibilidad y la seguridad en el recinto. Esta medida afecta a la zona baja de la Plaza (al espacio comprendido entre la Plaza del Duque y Gabriel y Galán), donde se concentran las terrazas de hasta seis establecimientos de hostelería diferentes, con 400 sillas, cien mesas, 36 separadores y 20 sombrillas.

El anuncio de esta medida se produce después de las quejas presentadas por vecinos y varios negocios del entorno por el exceso de veladores y las aglomeraciones que se producen en este punto cada fin de semana. La instantánea del pasado sábado de madrugada muestra a un buen número de jóvenes con las mascarillas bajadas –algunos ingiriendo bebida en la vía pública– y armando escándalo en el tramo de la Plaza del Duque más próximo a la Plaza Mayor.

Los negocios afectados por esta situación son el hotel La Bohème, la pensión Carretero, la tienda de aceite Oleosetin y la pizzería Pizza Corner, que ayer emitieron un comunicado para denunciar un escenario que también padecen los vecinos. La disposición de los veladores, ampliados durante la pandemia, ocupa toda la superficie de esta parte de la Plaza Mayor, de manera que bloquean los accesos directos a estos negocios y a los portales de las viviendas.

La única alternativa que les queda a los residentes y a los clientes de los establecimientos es circular por los soportales, que habitualmente suelen estar ocupados por los clientes de las terrazas que se levantan a fumar y que suelen estar sin mascarilla.

A la queja por el exceso de terrazas se suma ahora, tras lo vivido el fin de semana pasado, la denuncia de inseguridad. Además de las aglomeraciones, el sábado fue agredido un viandante mientras caminaba con bolsas de la compra por los soportales. El 112 se desplazó hasta el recinto para atender al herido.

«Observamos atónitos cómo la situación va empeorando semana tras semana sin que las autoridades ni las fuerzas de seguridad tomen cartas en el asunto», denuncian los afectados, que piden más presencia policial.

Hugo Barrero y Francesca Tezza abrieron su pizzería el pasado mes de noviembre en el número 11 de la Plaza del Duque. «Elegimos el local por su proximidad a la Plaza, pensando en la afluencia de turistas. Pero lo que hemos comprobado es que, a medida que se van relajando las restricciones, cada vez se amontona más gente en esta zona. Nuestra calle queda totalmente bloqueada por las terrazas. La gente no pasa por aquí porque la calle no se ve. Está tapada por las mesas y las sillas. No se puede pasar», reitera la pareja. «Nosotros no queremos perjudicar al negocio de los demás pero tampoco queremos que el negocio de los demás afecte al nuestro. Tenemos clientes que nos dicen que los fines de semana prefieren no venir al local por no tener que abrirse paso entre la marabunta», apostillan.

Hugo Barrero: «Tenemos clientes que evitan venir los fines de semana para no tener que abrirse paso entre la marabunta»

Delante de la puerta de Oleosetin hay veladores. «No tenemos visibilidad y la gente no puede pasar. Vendemos mucho al turista y el turista aquí no llega porque el fin de semana esta zona está completamente bloqueada por las mesas», describe Iluminada Lucas, socia del negocio.

Mientras tanto, Santiago Avendaño, propietario del hotel La Bohème, tiene que soportar las quejas de sus clientes cuando llegan al establecimiento después de abrirse paso entre la multitud.

Vecinos y empresarios ya han mantenido una primera reunión con los concejales Andrés Licerán y José Ramón Bello, responsable de Seguridad y Patrimonio. Ahora han solicitado otra con el alcalde, Luis Salaya. Mientras tanto, desde el Consistorio explican que ya se ha efectuado un estudio sobre la disposición de los veladores y que aplicar las nuevas medidas lleva su tiempo. También está prevista la eliminación del mobiliario no autorizado de los soportales.