El Ayuntamiento rechaza regular con una ordenanza los rodajes en Cáceres

. El grupo municipal Ciudadanos se quedó ayer solo en su propuesta para que Cáceres cuente con una ordenanza específica que regule los rodajes de producciones audiovisuales en la Ciudad Monumental. El resto de grupos rechazó la iniciativa, surgida tras el reciente paso de HBO por el casco viejo para grabar durante nueves sesiones escenas de 'La casa del dragón', precuela de 'Juego de tronos'.

Los argumentos dados por Raquel Preciados, portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, no convencieron ni a los concejales del Gobierno, ni a los de la oposición. Explicó que esta normativa se plantea como una herramienta de trabajo ágil, que trata de evitar burocracia a todos aquellos que ponen su ojo en Cáceres para rodar.

Y, además, agregó que la ordenanza contempla cuestiones orientadas a la correcta conservación del patrimonio, un aspecto, dijo, que va en la línea del manual de eventos sostenibles que demanda la asociación de vecinos Ciudad Monumental.

«Nunca ha habido problemas con los rodajes. Soy un convencido de que las leyes deben regular situaciones de conflicto y ahora no tenemos ninguno», dijo el concejal no adscrito Teófilo Amores. «Es suficiente con lo que hay», esgrimió la también edil no adscrita Mar Díaz sobre la normativa y propuso dotar de más recursos humanos al Ayuntamiento para agilizar los trámites que deben seguir las productoras que quieren rodar aquí.

«Si vuelven, es porque la experiencia ha sido positiva. Entrar en una regulación tan compleja sería contraproducente. No podemos ir a un modelo con una ordenanza para cada actividad», indicó desde Unidas Podemos Raúl Martín. Desde las filas populares José Ángel Sánchez Juliá se mostró contrariado, expuso, por coincidir con los argumentos de Podemos. Criticó así que Ciudadanos quiera regular una actividad de estas características y poner, además, tasas.

«No han entendido nada. En ningún momento Ciudadanos está proponiendo la creación de tasas», replicó Preciados al comprobar la negativa del resto de grupos. Lo cierto es que en la moción presentada por la formación naranja se proponía «establecer tasas específicas para los rodajes realizados en el conjunto histórico u otro ámbito de nuestra ciudad». Al término del pleno, la portavoz de Ciudadanos explicó que no se trata de crear nuevas tasas, sino de aglutinar en esta normativa las tasas ya existentes por ocupación de vía pública, que ahora se tramitan en el departamento de Urbanismo.

El concejal de Turismo, Jorge Villar, aclaró que Cáceres no cobra tasas por ningún rodaje. «No hay que tocar lo que funciona bien. Nunca podríamos haber pagado una campaña de promoción de esta envergadura», dijo en referencia al próximo estreno de 'La casa del dragón'.

La sesión se prolongó durante dos horas y media. A la convocatoria faltaron dos concejalas: María Guardiola, del PP, y Consuelo López, de Unidas Podemos. Los ocho primeros puntos del orden del día se resolvieron de manera ágil, durante los 16 minutos iniciales. Uno de estos puntos hacía referencia al futuro parque comercial Way, proyectado en el antiguo matadero, junto a Carrefour. Ayer se aprobó conforme al dictamen de la comisión su último trámite, el programa de ejecución. Se espera que la licencia de obras llegue en unas semanas.

Pistas deportivas

Otro de estos puntos estaba relacionado con las antenas de la plaza de Italia, que tienen los días contados. O mejor dicho, los meses. Se acordó extinguir las autorizaciones concedidas y desestimar las alegaciones presentadas por Retevisión, que tiene tres meses para retirar los aparatos.

Una de las anécdotas de la jornada llegó con la moción presentada por el alcalde, Luis Salaya, para pedir a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que el Calerizo sea reconocido como 'masa de agua' a instancia de la plataforma 'Salvemos la Montaña'. A la hora de votar, el concejal de Ciudadanos Ñete Bohigas rompió la disciplina de su grupo –fue el único que se opuso– y emitió su voto favorable. No es la primera vez que ocurre. Pasó algo parecido en mayo, cuando se aprobó agilizar la protección de la sierra de la Mosca de Cáceres. Bohigas argumenta que ha votado «en conciencia» algo que cree que «es bueno para Cáceres y que está por encima de siglas y de partidos políticos».

Por unanimidad salió adelante la moción presentada por el Partido Popular sobre la conservación de las pistas deportivas. Una enmienda de última hora del PSOE propuso elaborar un plan de mantenimiento de estas instalaciones para evaluar su estado y hacer un seguimiento del contrato vigente. Por último, salió adelante, con la abstención del Partido Popular, la propuesta de adjudicación de la operación de crédito de más de ocho millones de euros para inversiones a la entidad Abanca.