El Ayuntamiento de Cáceres quitará las banderolas de Aeca y le pasará la factura a la asociación Una de las banderolas de la calle Pintores. :: armando méndez Las enseñas se instalaron con el centro comercial abierto y el Consistorio ya pidió en abril a los comerciantes que las retirasen por su deterioro MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 25 octubre 2018, 07:41

El Ayuntamiento quitará por sus propios medios las banderolas del centro comercial abierto. Sin embargo, no lo hará gratis. Procederá a lo que en términos administrativos se conoce como una 'ejecución subsidiaria'. Retirará la enseñas, según el encargo realizado por la alcaldesa a la jefa de la sección de Disciplina Urbanística. La factura no se costeará con fondos municipales, no obstante, sino que tendrá que pagarla la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres, Aeca.

El Consistorio ya dio el aviso el pasado mes de abril. Instó al colectivo de comerciantes a «que proceda, en el plazo legalmente establecido, a la retirada de las banderolas publicitarias». La decisión tenía que ver con deterioro de muchos elementos colgantes, en algunos casos convertidos en jirones. No en vano, Aeca ya actuó por sus propios medios en otras zonas, una vez que se había agotado el fin con el que las banderas se montaron en vías como Pintores (aún puestas), San Antón o San Pedro.

El desencuentro entre el Consistorio y Aeca ha sido evidente. La asociación del comercio recibió un escrito el 13 de abril en el que se le daban instrucciones para eliminar las banderolas. Aeca presentó un recurso con sus alegaciones pero las mismas fueron rechazadas. Hay que recordar que los empresarios ya habían advertido en octubre de 2017 que carecían de medios para ese mantenimiento.

Un año antes, el mal estado de las telas en San Antón ya generó polémica, con quejas ciudadanas reiteradas y Aeca en busca de presupuesto para ocuparse de esa retirada. En 2007 se montaron 21 banderolas con ese proyecto de centro comercial abierto en plena calle en dos zonas de la ciudad, la de Pintores y la de San Pedro de Alcántara. Se pusieron también 70 más pequeñas en las fachadas y cinco directorios informativos en la vía pública.

El centro comercial abierto tenía una partida inicial de 562.000 euros con un protocolo de colaboración con la Junta de Extremadura. Aeca se ha venido quejando de la escasa colaboración del Ayuntamiento. Además ahora tendrá que afrontar ese pago. Un informe de Disciplina Urbanística avala que la asociación tiene material publicitario «disperso» por la ciudad y se le ha requerido para que proceda a su retirada. La última notificación fue en verano. La decisión que se adopta ahora es iniciar «el procedimiento de ejecución subsidiaria» por el Ayuntamiento pero «a costa del interesado».