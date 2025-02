El Ayuntamiento quiere impulsar la marca 'Cáceres Ciudad de Museos' y reabrir el Municipal

Casi ocho años llevan las puertas del Museo Municipal de Cáceres cerradas. Fue en el mes de octubre de 2015 cuando se anunció que este recinto, sobre el que parece recaer una especie de gafe eterno, cerraba para ser sometido a una reforma que no fue ... . Desde entonces no ha habido manera de dar uso a este recurso de 500 metros cuadrados (conocido como Casa Mirón) que encierra parte de la historia de la ciudad y sus símbolos.

La nueva concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Raquel Preciados, se ha propuesto iniciar un proceso para poder dotar a la ciudad de un básico del que por ahora carece: un museo de la ciudad en donde puedan contemplarse sus señas de identidad y sus objetos más emblemáticos. El pasado martes visitó el recinto acompañada de Javier Sellers y Fátima Gibello, director del consorcio y conservadora del Consorcio Ciudad Histórica respectivamente. Pretende la nueva edil crear una nueva marca que unifique todos los museos que hay (Helga de Alvear, Museo de Cáceres, el futuro Madruelo y el Municipal) para exprimir la riqueza de todos ellos. «Son cuatro buques insignias de la ciudad, en donde tenemos distintos museos de distinto orden con distintas colecciones pero todos complementarios que sumándolos darían una oferta cultural turística y sobre todo patrimonial muy importante para la ciudad de Cáceres», señala la edil, que sostiene que no ve el proyecto del Museo Municipal como algo individual «sino contextualizado en esa tela de araña que es el patrimonio museístico».

La casona, del siglo XVIII y 500 metros cuadrados, y 13 salas fue adquirida por el Ayuntamiento en 1991

«En la anterior legislatura me resultaba extraño cómo Cáceres no tenía un Museo Municipal y yo hice mucho hincapié al equipo de gobierno», explica al tiempo que señala que es la primera vez que en entra en este espacio. «No sé qué problema de gestión ha habido ahí para no proceder a la reapertura». Durante dos años, en el 2021 y en el 2022 Preciados hizo enmiendas a los presupuestos generales de la Junta para intentar conseguir alguna partida para poder afrontar una posible apertura. «Esas enmiendas no prosperaron y al final por parte del equipo de gobierno no hubo interés».

Informes

Preciados ha pedido un informe al director del Consorcio Ciudad Histórico para saber «cuáles son los problemas de patologías y conservación que tiene el edificio, y evaluar los costes que conllevaría resolver todos estos problemas». Con la restauradora Fátima Gibello quiso determinar «en qué estado está la colección y saber qué es lo que hay allí». Ambos van a hacer informes de esta visita y a partir de ahí «el punto de arranque para poder poner el marcha el Museo de Cáceres».

Se trata, «de un proyecto ambicioso y de legislatura», indica Preciados, que subraya que de momento solo ha entrado en el recinto y ha pedido unos informes para empezar a trabajar. «Ha sido como tomar el pulso para ver cómo está la situación, no hay partida económica por ahora».

Hace dos años, el entonces concejal de Patrimonio José Ramón Bello anunció que se iba a llevar a cabo un inventario para determinar el valor y el futuro destino de 1.000 bienes muebles, muchos de los cuales se encuentran el Museo Municipal, pero no ha habido noticias del mismo.

Esta casona del siglo XVIII fue adquirida por parte del Ayuntamiento en el año 1991 y su apertura como sala de exposiciones se llevó a cabo en 1998. En abril de 2010 reabrió tras ser sometida a una larguísima obra. Entonces, se invirtieron 220.000 euros en obras y 106.000 euros en equipamiento, que fueron financiados con fondos europeos. Se reparó el tejado del edificio, se instaló un ascensor y se colocó una escalera de emergencia, entre otras actuaciones. Además, se le hizo un lavado de cara por el cual el aspecto se modernizaba. Una vez completada la obra, tardó ocho meses en abrirse por falta de personal. Desde 2013 a 2015 tuvo una abundante programación, pero cerró para volver a ser reformado. Y hasta ahora.