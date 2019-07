El Ayuntamiento no multará al 'hombre pájaro' pero le pide que no suba a los árboles REDACCIÓN CÁCERES. Jueves, 25 julio 2019, 08:22

Miguel Grande, el hombre que a principios de mes, el pasado 3 de julio, se encaramó a un árbol de Cánovas a modo de protesta por la quema de varios nidos hechos por él mismo en Mejostilla, se reunió con Luis Salaya, con quien compartió impresiones sobre los motivos que le hicieron llevar a cabo esta acción reivindicativa. «Le he dicho que por nuestra parte queda todo olvidado, que no vamos a tomar ningún tipo de medida, él entiende el error y entiende que la movilización de recursos aparte de costar dinero podía haber puesto en riesgo a alguien, y en ese sentido se ha disculpado y ha dicho que no va a repetir esta acción».

Parcela

El alcalde se comprometió con el 'hombre pájaro', como se hace llamar esta persona, a que después del verano estudiarán la posibilidad de buscar una parcela para que puedan instalar una parte de los nidos y que «los niños y las niñas puedan acercarse a conocer todos esos nidos que trabaja».

Salaya insistió en que el camino para ser escuchado no es llevar a cabo acciones como ésa, en la que además ha dejado un cartel en el Paseo de Cánovas que tendrá que ser retirado.