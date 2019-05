El Ayuntamiento media para el patrocinio de la corrida de toros en ferias La Junta de Gobierno dio ayer su autorización para la celebración del mano a mano entre Emilio de Justo y Juan Mora el próximo 2 de junio M. M. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 4 mayo 2019, 09:58

Habrá toros en la feria de San Fernando, pero no será gracias a una solución improvisada de última hora, según el equipo de Gobierno local. Desde el Ejecutivo de Elena Nevado se desliza que los contactos con Tauroemoción para garantizar ese mano a mano de maestros entre Emilio de Justo y Juan Mora no son de ahora, sino que arrancaron con esa y otras gestiones hace tiempo. No fue hasta ayer cuando la Junta de Gobierno autorizó la celebración de esa cita taurina en la Era de los Mártires. Será el próximo 2 de junio a las siete de la tarde. Aunque el Ayuntamiento no pondrá dinero de su presupuesto, desde el Gobierno sí se interviene para garantizar la viabilidad económica de la corrida, aunque no sea con recursos directos sino por la vía del patrocinio externo.

«Lo que estamos haciendo es trabajar para que haya ingresos a través de patrocinios con el fin de que esa corrida sea viable desde el punto de vista económico», corrobora Rafael Mateos. El portavoz municipal y candidato del PP a la alcaldía destaca el «retorno» que tiene esa celebración en sectores de la economía local como la hostelería, el comercio o los taxistas.

No es la primera vez que el Consistorio se mueve en esa dirección para que la ciudad tenga toros. Ante la negativa de la oposición para que salga dinero de las cuentas públicas para los festejos, es la única salida que le ha quedado. El año pasado ya medió para que mediante un convenio con Liberbank se garantizasen 25.000 euros a la empresa que organizó la corrida. El empresario se ha visto con serias dificultades para cobrar el dinero. El Ayuntamiento va a comprobar ahora a través de sus servicios técnicos si Tauroemoción tiene solvencia técnica y económica para organizar la corrida. Además la mercantil deberá pagar el canon por el uso de la plaza. Rafael Mateos agradeció ayer la implicación del torrejoncillano Emilio de Justo para garantizar al menos un festejo en ferias.