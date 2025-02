El Ayuntamiento justifica la subida de impuestos para «garantizar el escudo social»

E. P. CÁCERES. Lunes, 6 de diciembre 2021, 10:07 Comenta Compartir

La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha justificado la subida del IBI y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que aprobada de forma definitiva en la Comisión de Economía del jueves, tras la resolución de las alegaciones, porque hay que proveer recursos para «garantizar el escudo social» de ayuda a las personas más necesitadas.

«En tiempo de crisis, cuando se ven dañadas las economías de las familias con menos ingresos, el Ayuntamiento debe asegurar recursos suficientes para garantizar el escudo social que permita a todos los vecinos y vecinas de Cáceres cubrir sus necesidades básicas. Hoy más que nunca se justifica esa moderada subida», destacó la edil.

Como ya se ha informado, no se podrá aplicar la bonificación del 10% del IBI a los locales de hostelería, comercio y alojamientos turísticos, debido a una alegación del Círculo Empresarial Cacereño y la Agrupación Vecinal que consideraban discriminatorio que esta bajada se aplicara solo a esos negocios y no al resto. «Aunque hemos admitido esta parte de la alegación, el resto de modificaciones sigue adelante. Era una medida de apoyo a estos sectores, pero debido a esta alegación no vamos a poder hacerla efectiva. No obstante, vamos a seguir respaldándoles con todas las medidas que sean posibles para que puedan afrontar y salir de esta crisis», resaltó Costa.

En cuanto al impuesto de vehículos, la concejala ha recordado que «Cáceres tenía una de las tarifas más bajas del país», por lo que se ha incluido la modificación de algunas tarifas.