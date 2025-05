El Ayuntamiento intensifica el control del consumo de tabaco en las piscinas de Cáceres

Más de 5.800 personas se bañaron en los recintos municipales el pasado fin de semana

No fue un espejismo. El pasado fin de semana el calor azotó y muchas personas se lanzaron en masa al único sitio en el que refrescarse en zonas de secano. Según la cifra que aporta Conyser casi 6.000 personas, más de 5.800 para ser concretos, encontraron su paraíso particular en alguna de las seis piscinas municipales del término de Cáceres (Agustín Ramos Guija, Parque del Príncipe, San Jorge-Pinilla, Aldea Moret, Valdesalor y Rincón de Ballesteros). Tal y como publicó la empresa concesionaria de las piscinas, Conyser, en sus redes sociales, las altas temperaturas sumadas a la oferta de las cafeterías y bares y la limpieza de las aguas de las piscinas tiraron de la gente en un fin de semana en el que todavía no se ha producido la estampida vacacional, que llegará probablemente este fin de semana. Desde su apertura el pasado 16 de junio hasta el 31 de julio las piscinas municipales tienen el horario más extendido del verano. La mayoría de ellas abren a las 12.00 de la mañana (excepto Aldea Moret, que abre a las 15.00 y Parque del Príncipe y Cáceres el Viejo a las 12.00) y cierran a las 20.00 (Aldea Moret y Rincón de Ballesteros), a las 21.00 Valdesalor y San Jorge y a las 21.30 Parque del Príncipe y Cáceres el Viejo, que a partir de agosto cerrarán sus puertas a las 21.00 horas, coincidiendo con el acortamiento de los días y el fin del verano.