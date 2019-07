El Ayuntamiento de Cáceres no tiene fecha para el fin de la obra de Alzapiernas Las obras de Alzapiernas se reanudaron el pasado 3 de junio. :: armando méndez La casa de cultura del Residencial Gredos tendrá ascensor y se mejorará la accesibilidad de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y la estación Arroyo-Malpartida MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Sábado, 6 julio 2019, 09:13

La controvertida obra de la calle Alzapiernas vuelve al primer plano de la actualidad. Hoy por hoy el Ayuntamiento, promotor de esta intervención durante la pasada legislatura, no tiene una fecha marcada en el calendario para su finalización.

Así lo puso de manifiesto ayer la primera teniente de alcalde, María José Pulido, al ser preguntada por estas obras, cuya finalidad es instalar unas escaleras mecánicas para unir la Plaza de Obispo Galarza con la calle Moret. «De momento no tenemos fecha de finalización. Es una obra que asumimos porque ya se estaba haciendo. Tenía problemas, tiene problemas y seguirá teniendo problemas. Estamos intentando que acabe cuanto antes y genere los menos problemas posibles al comercio de la zona», dijo Pulido.

Hay que recordar que los trabajos se reanudaron hace justo un mes, el pasado 3 de junio, después de que la obra se interrumpiera para colocar una pasarela provisional desde Semana Santa hasta la Feria de San Fernando con el fin de que la vía permaneciera abierta al público durante las fechas de mayor afluencia de visitantes.

Una vez finalizada la Feria, los operarios volvieron a Alzapiernas. El Consistorio, gobernado entonces por el PP, indicó que las obras concluirían en un plazo de mes y medio o dos mes. Es decir, según estos cálculos, Alzapiernas estrenaría sus escaleras mecánicas a finales de julio o a comienzos de agosto. Pero ahora los plazos parecen no estar tan claros. Eso sí, Pulido aseguró que la obra se acabará porque el alcalde, Luis Salaya, se comprometió a hacerlo.

«No me gusta la solución dada, pero si buscase la forma de parar la obra arruinábamos la vida a un montón de personas. Para mí es impensable. No vamos a parar ninguna obra. No vamos a destrozar el trabajo de nuestros antecesores, vamos a acabarlo y a mejorarlo», declaró el primer edil en una entrevista publicada en este diario el pasado 18 de junio, tres días después de su toma de posesión.

La intervención, concebida como una medida para mejorar la accesibilidad, suma ya varios meses de retraso sobre los primeros plazos marcados. La primera fecha manejada para la puesta en marcha de las escaleras fue el 1 de abril. Las obras arrancaron el 28 de enero. La aparición de dos canalizaciones de principios del siglo XX obligaron a paralizar los trabajos.

Los comerciantes de la zona, además, se han quejado en reiteradas ocasiones por la lentitud a la que avanzan las obras y los efectos negativos que la intervención está teniendo en sus negocios. La instalación de la pasarela provisional estuvo motivada, precisamente, para agradar a los empresarios. Supuso un sobrecoste de 25.700 euros.

Mejoras de accesibilidad

La primera teniente de alcalde se refirió a Alzapiernas en la rueda de prensa ofrecida tras la celebración de la junta de gobierno, donde se aprobó una inversión de 130.000 euros -que serán sufragados con un crédito extraordinario al presupuesto de 2019- para ejecutar obras destinadas a mejorar la accesibilidad.

Una de estas intervenciones consistirá en instalar un ascensor en la casa de cultura del Residencial Gredos (25.000 euros). Los 105.000 euros restantes serán para rebajar aceras, instalar rampas y eliminar bordillos en Valdesalor, Rincón de Ballesteros, la estación Arroyo-Malpartida y el Residencial Gredos.

Por otro lado, el Consistorio ha iniciado los trámites para valorar el coste de la demolición del Bloque C de Aldea Moret, según recoge Efe. Así lo indicó el portavoz municipal, Andrés Licerán, quien recordó que es un compromiso electoral.