El Ayuntamiento de Cáceres encarga un informe jurídico para depurar responsabilidades sobre Alzapiernas Escaleras mecánicas colocadas en la calle Alzapiernas. El Gobierno local se pone en manos de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura para determinar qué medidas lleva a cabo tras el informe de la Junta MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 2 octubre 2019, 12:33

Tras conocer el informe de la Junta de Extremadura, que determina que la obra de Alzapiernas incumple la ley de accesibilidad, el Ayuntamiento de Cáceres ha adoptado dos medidas. Por un lado, ha encargado un informe jurídico a los servicios municipales para depurar responsabilidades por los incumplimientos en esta actuación. En este sentido, Andrés Licerán, portavoz del gobierno municipal, ha señalado que su equipo «no va a hacer una caza de brujas contra los técnicos del Ayuntamiento» y ha recordado que fue el Partido Popular, entonces en el poder, el que decidió a acometer la obra.

Por otro lado, Licerán ha indicado que esta misma mañana se han puesto en contacto con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) para que determine qué medidas se pueden llevar a cabo, siguiendo las indicaciones de la Junta, para mejorar el estado de Alzapiernas. Las medidas propuestas por la OTAEX pasarán después por la Comisión de Accesibilidad y será aquí donde se aprueben las decisiones exactas. No obstante, el Gobierno local tiene como premisa no volver a cerrar al público Alzapiernas para no causar nuevas pérdidas a los comerciantes que han estado afectados por estas obras.