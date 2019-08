El Ayuntamiento de Cáceres descarta la reforma integral de Cánovas y Calvo Sotelo Los operarios trabajan estos días en la sustitución de las baldosas. :: JORGE REY Estos días se están sustituyendo las baldosas rotas, como cada año, aunque vecinos y viandantes preferirían una remodelación total CRISTINA SÁNCHEZ CÁCERES. Viernes, 30 agosto 2019, 08:31

La reforma integral de los parques de Cánovas y Calvo Sotelo, que muchos vecinos y comerciantes reclaman, no se acometerá por el momento. Así lo ha confirmado el Consistorio, que a día de hoy no se plantea llevar a cabo una obra que lleva décadas siendo aplazada.

El principal problema del actual paseo tiene que ver con el pavimento. Las baldosas tienen que ser cambiadas cada año por la empresa adjudicataria, la unión temporal de empresas Conservación Ceres DMD. Estas tareas se incluyen dentro del plan de trabajo que tienen presentado para dos años, con un presupuesto de 900.000 euros.

Estos días se están renovando las baldosas tanto de la parte del paseo de Cánovas como de la zona de Calvo Sotelo, donde se cambiarán 600 metros cuadrados. Además, la empresa concesionaria está llevando a cabo otros arreglos, como el aumento del tamaño de los alcorques de algunos árboles que hay en el bulevar.

Sin embargo, algunos viandantes y vecinos de la zona se quejan de que la sustitución de baldosas es una actuación demasiado recurrente. Muchos de ellos abogan por una reforma integral de la avenida, que ya comenzó a plantearse hace más de diez años por el Consistorio, pero en el corto plazo no se llevará a cabo.

Manoli García, una vecina que vive en la cercana avenida Virgen de la Montaña, lamenta que cada año tengan que cambiarse algunos tramos de baldosas en el bulevar, por lo que prefiere que se haga la reforma integral. Además, propone que «si el Ayuntamiento tiene poco dinero para acometer la remodelación, que vayan haciéndolo por tramos». Cree que el dinero invertido en otras zonas de la ciudad, como la amplia reforma de la Plaza Mayor, debería haberse empleado para Cánovas «porque hace más falta».

Patricia Llanos comenta que «merece la pena hacer una reforma completa del paseo, porque ahora mismo está todo muy deteriorado, cada dos por tres las baldosas están sueltas o partidas». La solución temporal que el Ayuntamiento propone cambiando algunos tramos de baldosas cada año no es adecuada para esta vecina, que zanja que, «de esta manera, dentro de unos meses esto está todo levantado otra vez».

Higinio Jiménez, que pasea por el bulevar con su familia, no está muy seguro de cuál es la solución al problema de Cánovas, ya que «si no gastan el dinero en una cosa, se lo gastarán en otra». Por su parte, Rufi Vaquero opina que uno de los motivos de que el pavimento se estropee tiene que ver con los puestos que se instalan en el paseo durante varias épocas del año, aunque no cree que eliminarlos sea la solución, sino «cambiar el suelo por otro que tuviera un poco más de dureza o que fuera más resistente». En este sentido, algunos vecinos también subrayan que las máquinas que limpian el paseo, debido a su peso, también causan roturas en el pavimento.

Además, Rufi Vaquero subraya el riesgo que supone a veces caminar por el bulevar, ya que las baldosas se fragmentan con facilidad, a pesar de haber sido cambiadas hace poco tiempo. «Cuando llueve te vas mojando. Y los niños pequeños o las personas mayores se pueden tropezar fácilmente. Esto hay que arreglarlo, aunque resulte muy costoso», apunta.

En este sentido también opina Elena Sánchez, para quien Cánovas es un lugar de paso recurrente. «Cada vez que voy andando por aquí me tropiezo. Cuando llueve, no sabes qué baldosa pisar por si te mojas». Se posiciona a favor de una remodelación integral, puesto que cree que es «una pérdida de tiempo y de dinero tener que cambiar todos los años las baldosas».

Dos grandes reformas

El paseo de Cánovas, que recientemente cumplió 120 años de historia, se ha sometido a dos grandes reformas hasta la fecha. La primera, en 1965, supuso la colocación de la Fuente Luminosa, que dividió la avenida en dos partes. La segunda se realizó en 1980 para sustituir el suelo de tierra por las baldosas que están colocadas actualmente.

Desde hace unos años, la reforma integral de Cánovas ha sido un tema de debate habitual en diferentes gobiernos locales, aunque nunca fue llevada a término. En 2007, con José María Saponi como alcalde, fue la primera vez que se contempló a través de una partida de 2,5 millones de euros que serviría para reformar el paseo, además de otras zonas como la avenida Virgen de la Montaña. Carmen Heras también reservó una partida de 1,5 millones de euros para mejorar la estética del paseo, aunque finalmente no se realizó.

En 2013 se produjo el intento más firme de realizar la remodelación. El Ayuntamiento llegó a convocar un concurso de proyecto y obra, pero finalmente se declaró desierto, a pesar de que Elena Nevado aseguró que las obras comenzarían ese mismo año. En el pliego redactado se contemplaba que el pavimento sería sustituido por una solera de hormigón.

Por último, en 2015 se incluyó una partida de 2,9 millones de euros destinada a esta remodelación, la más ambiciosa hasta la fecha, aunque el Consistorio debía vender algunas parcelas para conseguir el dinero. Ése fue el último capítulo de un proyecto que nunca ha llegado a materializarse. Ahora, el nuevo Ayuntamiento tampoco tiene en mente acometer la que sería una de las reformas más importantes de los últimos años en la ciudad.