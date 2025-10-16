El Ayuntamiento crea una oficina para implantar la Inteligencia Artificial en sus servicios Se aprobará un marco estratégico para hacer un uso responsable, ético y eficaz de esta tecnología

El Ayuntamiento de Cáceres va a poner en marcha el marco estratégico para la implantación de la Inteligencia Artificial (IA), un documento que sienta las bases para un uso responsable, ético y eficaz de esta tecnología en la gestión pública del Consistorio cacereño, con el objetivo de mejorar los servicios y la relación con los ciudadanos.

El concejal de Recursos Humanos, Empresa y e-Administración, Emilio Borrega, señaló que «la Inteligencia Artificial transformará la manera en que trabajamos, nos comunicamos y prestamos servicios», por lo que las administraciones públicas no pueden permanecer al margen de los avances tecnológicos, como esta herramienta.

Ante esta realidad, el consistorio cacereño quiere preparar el camino para realizar «una transformación digital centrada en las personas, garantizando siempre la seguridad, la transparencia y el control humano a la hora de supervisar estos trabajos», explicó ayer el edil.

En este sentido, con el marco estratégico se crearán las bases para «un crecimiento ordenado y escalable que permita la implantación de la IA en todas las áreas del Ayuntamiento». Algo que se iniciará definiendo los objetivos, la metodología y los principios rectores que guiarán su desarrollo en las distintas áreas municipales.

Esta tecnología permitirá optimizar procesos internos, automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones basadas en datos y ofrecer servicios públicos más personalizados, ágiles y eficientes a la ciudadanía.

Oficina y formación

Como eje central de la estrategia, se creará la oficina de la IA para la innovación administrativa, que actuará como unidad de referencia y coordinación. Este nuevo órgano será liderada por el área de Desarrollo Tecnológico y en ella se van a desarrollar proyectos municipales, velará por el cumplimiento del marco ético y normativo europeo y garantizará la coherencia técnica y organizativa en todas las iniciativas municipales.

Este órgano va estar compuesto por un técnico del área de Desarrollo Tecnológico, la secretaría general del Ayuntamiento, un técnico de Administración Digital y además, cada área municipal contará con un Delegado Digital, figura de enlace con la Oficina de la IA, que facilitará una implantación gradual, coordinada y segura de los proyectos.

«El Ayuntamiento es consciente de que la transformación tecnológica requiere también un cambio organizativo y cultural», apuntó Borrega, por lo que se contempla un programa de formación y sensibilización interna destinado a dotar al personal municipal de las competencias necesarias para utilizarla.