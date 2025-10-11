El Ayuntamiento convoca el proceso para cubrir cuatro plazas en la Policía Local

Redacción CÁCERES. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres ha publicado las bases de la convocatoria del proceso selectivo para dos plazas de agente de la Policía Local, por movilidad, mediante el procedimiento de concurso de méritos.

También se han publicado las bases para la provisión en propiedad de dos plazas de oficial de la Policía Local, mediante el sistema de concurso oposición por el turno de promoción interna, correspondientes a la oferta de Empleo Público 2023 y 2024.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que «este es un paso más para mejorar el servicio y la plantilla de la Policía Local de Cáceres». «El objetivo no es otro que cubrir todas las vacantes existentes para que haya más agentes en las calles», ha señalado.

Orgaz ha informado también de que se ha autorizado a la Fundación Extremeña de la Cultura la celebración de la tercera edición del Festival Extremeño del Tebeo y la Ilustración (Fexti), en la plaza de los Golfines, plaza Conde de Canilleros y plaza de San Jorge, los días 17 y 18 de octubre, con diversas actividades.

Asimismo, se ha autorizado la contratación del servicio de actualización de cartografía del término municipal de Cáceres a escala 1/10.000, por el precio de 12.777 euros.

Orgaz ha hecho además balance de la celebración en la ciudad de la V Convención de Turespaña, que ha calificado de «histórica», al reunir a más de mil personas que han analizado las tendencias del sector turístico, por lo que «marcará un antes y un después a la hora de entender el turismo en nuestra ciudad».

Orgaz ha criticado que no se invitara al alcalde, Rafael Mateos, a acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita el miércoles a Turespaña y las obras de la autovía.