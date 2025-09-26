HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Ayuntamiento confirma la Medalla de Cáceres de este año para el TSJEx

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves la propuesta de concesión de la Medalla de Cáceres al Tribunal Superior ... de Justicia de Extremadura (TSJEx) con motivo del 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox; y la abstención de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos.

