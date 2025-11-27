El Ayuntamiento confía en que se pueda ejecutar la obra de acceso a Cuartos del Baño

Redacción CÁCERES. Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo, confía en que el propietario que impidió el lunes la entrada de maquinaria para acometar las obras de mejora en el camino de Montealmeida «entre en razón» y se puedan ejecutar los trabajos, ya que hay una sentencia que dictamina que ese camino es público y no puede impedir el paso a la finca de Cuartos del Baño.

Para dirimir este contencioso, el equipo de Gobierno ha solicitado un informe a la Secretaría General y no descarta acudir a la justicia porque «nosotros queremos dar cumplimiento a una sentencia, pero tenemos una oposición, en este caso por parte de los propietarios».

«Es un camino público»

«Este camino ya por sentencia está dentro del catálogo de caminos, es un camino público, por lo tanto no pueden cortar un camino y así se lo hemos dicho», explicó ayer Bazo en declaraciones a los medios, por lo que se está a la espera de este informe técnico «para ver cuáles son los siguientes pasos que debemos hacer».

Bazo desmintió que la empresa adjudicataria de las obras haya renunciado al contrato y aclaró que, «por seguridad de su propia maquinaria», y al encontrarse con el camino cortado, «no iba a tirar para ningún sitio del camino, aunque sí que es cierto que tenía otra vía hacia la derecha, pero decía que esa maquinaria es muy costosa y como tiene que quedar toda la noche en zonas desprotegidas, no iba a arriesgar su maquinaria».

«Por lo tanto hasta que no quedara totalmente claro que se podía ejecutar la obra con total seguridad ellos no iban a iniciar esta obra», explicó Bazo, que insistió en que el Ayuntamiento «va a ejecutar la obra», por lo que espera que «el propietario entre en razón y no vayamos a más».

En ese caso, «nos veríamos obligados a volver otra vez a acudir a la justicia y que la justicia sea la que le diga al propietario que hay una sentencia que se tiene que cumplir y que tendrá la repercusión que tenga que tener», ha puntualizado.