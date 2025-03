El Ayuntamiento de Cáceres valora en 472.000 euros Arropez y lo cederá gratis hasta 30 años

El Ayuntamiento ya tiene en marcha el expediente para ceder a la Fundación Lumbini Garden el monte Arropez. Será una cesión temporal y gratuita, ... tal y como piden los promotores. La memoria del proyecto destaca que los fines previstos «redundan de manera evidente y positiva en beneficio» de los cacereños. Sin embargo, aún quedan incógnitas por despejar ya que además de aprobarse la cesión del terreno en pleno se requiere un periodo de exposición pública en el que será posible presentar alegaciones.

En el expediente se ha personado Ecologistas en Acción, que viene insistiendo en que el suelo se ubica en la ZEPA Llanos de Cáceres y no está nada clara, opina, que la entidad beneficiaria no tenga ánimo de lucro. Esa cuestión no es secundaria, ya que los propios informes técnicos inciden en que articular la cesión pasa por corroborar que no hay ánimo de lucro o intereses pecuniarios en la operación.

Valoración

El Consistorio cacereño ha valorado la finca situada entre el Cefot y Valdesalor, junto a la carretera N-630, en casi medio millón, exactamente 472.293 euros. Será por ese importe por el que la Fundación Lumbini debería contratar un seguro de responsabilidad ante posibles daños de su actividad. La operación tendrá un máximo de 30 años.

Este diario ha consultado al equipo de Gobierno sobre los pasos que se han dado para admitir la propuesta de la Fundación Lumbini sobre el futuro enclave vinculado al Budismo. No ha habido ninguna respuesta.

En el borrador previo sobre las condiciones de cesión se contempla que el bien revierta de nuevo a la administración si en un plazo de cinco años no se ha destinado al uso previsto.

El Consistorio también podrá recuperar Arropez si lo necesita para alguna iniciativa de interés. En cualquier caso, al final del periodo de cesión, el monte revertirá a la ciudad de forma íntegra.

Sin depuración de aguas

Se trata de una finca de 111 hectáreas, según consta en el registro. Todas las actuaciones deberá costearlas el promotor. Desde la Inspección de Servicios se ha resaltado que la zona no tiene saneamiento ni abastecimiento. Para la depuración de aguas residuales será necesario el informe favorable de la CHT. El suministro de agua puede salvarse con el depósito de Valdesalor, próximo al cerro y con un camino de acceso que deberá mantenerse. Eso sí, sería necesario ejecutar un bombeo para llegar a la cota.

En agosto de 2020, el Ayuntamiento anunció oficialmente que Arropez (o Arropé) acogería un gran centro budista. Allí irían, explicó, «la gran estatua de Buda de unos 60 metros de altura, las embajadas de las principales ciudades budistas orientales, un centro de meditación y el monasterio con las celdas de meditación para los monjes». Lo que está previsto es bastante más modesto.

Un informe de la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano alude a los proyectos para la instalación de la estatua del gran Buda y el de recuperación del pabellón de Nepal en la Expo de Milán 2015 para centro de interpretación de la naturaleza con un enfoque budista.

Además se ha personado la empresa G2 Áridos, que cuenta con la explotación de 10 cuadrículas mineras en Arropez. La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) también se ve afectada.

La Fundación Lumbini deberá demostrar que es una entidad sin ánimo de lucro. Ecologistas en Acción se persona en el expediente

Los servicios técnicos inciden en que «debe considerarse especialmente la situación de los derechos mineros [son 295,5 hectáreas] y del consorcio de repoblación forestal». Ese último aspecto se refiere a un acuerdo de 1965 entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Agricultura. Sigue vigente pese a que se ha solicitado su extinción. El área de Infraestructuras sostiene que las instalaciones previstas «serían incompatibles con las ya realizadas», en referencia a viales, sendas peatonales, mirador... que ya se hicieron.

Restauración y tiendas

Pero el aspecto más llamativo alude a la solicitud de la Fundación para restaurantes y alojamiento. En la petición se plantean «servicio de restauración y alojamiento para peregrinos, monjes y personal de servicio, tienda de recuerdos para visitantes, actividades de fabricación de productos artesanales» y otras propias de centros religiosos.

Son acciones «no autorizables con las condiciones urbanísticas vigentes», remarcan los técnicos municipales. «El desarrollo de usos y actividades se deberá ajustar a las condiciones establecidas en el Plan General Municipal», se indica.

Si, a pesar de las observaciones, el Consistorio sigue adelante, aclaran los técnicos, será necesario corroborar que la Fundación Lumbini Garden es una entidad privada de interés público sin ánimo de lucro. Tras el informe de Intervención y si se aprueba en pleno, Arropez se cederá solo para la macroestatua de Buda y el centro de interpretación.