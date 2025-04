El Ayuntamiento de Cáceres tiene hasta ahora 12 solicitudes para el mercado de Semana Santa

El Ayuntamiento de Cáceres ha recibido hasta la fecha 12 solicitudes de puestos para instalarse en el mercado de Semana Santa en el Paseo ... de Cánovas.

El Gobierno municipal ha confirmado este martes que sí habrá mercado después de que el portavoz de Vox, Eduardo Guitiérrez, alertara de la posibilidad de que este año no se celebrara, según dijo, debido a que «nos consta que el PSOE no está por la labor», ya que desde 2012 el mercado no cumple con los requisitos establecidos en la ordenanza.