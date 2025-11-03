HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taxis estacionado en la parada de la plaza de América de Cáceres, una de las que más movimiento tiene. JORGE REY

El Ayuntamiento de Cáceres sacará cinco nuevas licencias de taxis y elevará a 80 los coches disponibles

El Consistorio encarga a la Policía que vigile si se cumplen los servicios mínimos ante las quejas de usuarios por las esperas prolongadas

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres aumentará la flota de taxis disponibles en la ciudad, una decisión motivada en parte por la acumulación de quejas de ... usuarios debido a las prolongadas esperas en horas punta. El Consistorio sacará cinco nuevas licencias, según ha precisado Pedro Muriel, concejal de Movilidad y Servicios Públicos. De esta manera, la flota de taxis pasará de los 75 vehículos actuales a los 80. Las cinco nuevas licencias serán para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, agrega Muriel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Cáceres sacará cinco nuevas licencias de taxis y elevará a 80 los coches disponibles

El Ayuntamiento de Cáceres sacará cinco nuevas licencias de taxis y elevará a 80 los coches disponibles