El Ayuntamiento de Cáceres sacará cinco nuevas licencias de taxis y elevará a 80 los coches disponibles

El Ayuntamiento de Cáceres aumentará la flota de taxis disponibles en la ciudad, una decisión motivada en parte por la acumulación de quejas de ... usuarios debido a las prolongadas esperas en horas punta. El Consistorio sacará cinco nuevas licencias, según ha precisado Pedro Muriel, concejal de Movilidad y Servicios Públicos. De esta manera, la flota de taxis pasará de los 75 vehículos actuales a los 80. Las cinco nuevas licencias serán para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, agrega Muriel.

«Ya están los informes de la Policía hechos desde el mes de agosto para sacar a licitación esas cinco licencias de taxis adaptados», agrega Muriel. Hay que recordar que son los ayuntamientos quienes tienen potestad para conceder estos permisos y para regular su funcionamiento.

El Consistorio cacereño ha encargado además a la Policía Local que vigile si se cumplen en estos momentos los servicios mínimos recogidos en la ordenanza. «Con Radio Taxi, la plataforma de taxistas, estamos analizando los servicios y esas demoras que en algunas horas punta se han detectado, que ellos mismos reconocen», admite el edil de Movilidad al tiempo que detalla que en estos momentos hay abierto un expediente informativo dentro de la Policía Local «para saber si se están prestando y garantizando los servicios tal y como se establece en la ordenanza y en función del número de servicios que tiene que haber en cada franja horaria».

«Cáceres ha crecido, hay más público y tenemos muchos eventos; pedimos paciencia», señalan desde el sector del taxi

La ordenanza reguladora del servicio de taxis en Cáceres, cuya última actualización data de 2023, señala en su artículo 49 que cada vehículo deberá permanecer en servicio, como mínimo, 37 horas y media a la semana sin la imposición de tope máximo. Se establece además una guardia nocturna (entre las 23.00 y las 7.00 horas) que debe ser cubierta a diario por un número de vehículos igual a la séptima parte del número de licencias en servicio.

De acuerdo a este texto, durante la guardia nocturna tendría que haber al menos diez taxis en circulación. Estos vehículos deben distribuirse por grupos en paradas distintas, que «podrán ser incrementados los fines de semana, ferias, fiestas o celebraciones cuando el servicio así lo requiera», se detalla en el texto, donde además se especifica que los descansos se suspenderán en Semana Santa, Ferias, Navidad «y en aquellos acontecimientos que se estime una mayor afluencia de efectivos del sector». En cuanto a los descansos, la ordenanza señala que «se tomarán los siete días de la semana como días hábiles para el descanso y las licencias se dividirán en grupos lo más compensados posibles».

«Es cierto y somos muy conscientes de que existe una demanda importante de taxis y de que, probablemente, el servicio no esté respondiendo a las necesidades reales de la ciudad. Estamos por encima de la ratio de taxis por habitante pero reconocemos que Cáceres tiene muchos eventos y que el número de visitantes va en crecimiento», concluye el edil.

Vicente Mendoza, presidente de Radio Taxi en Cáceres, sale en defensa del sector. «El servicio mínimo siempre está cubierto. Lo que ocurre es que Cáceres ha crecido, hay más público y tenemos muchos eventos. Hay momentos puntuales donde es difícil dar servicio con los 75 coches», admite al tiempo que detalla que en fechas como el festival Horteralia, celebrado recientemente, se sacan todos los vehículos y se suspenden las libranzas.

«Nos organizamos lo mejor que podemos, pero también pedimos paciencia», apostilla Vicente Mendoza mientras agrega que se ha mejorado el sistema informático que permite avisar a un vehículo mediante una aplicación móvil. «Ponemos de nuestra parte todo lo que podemos», añade. Hay que recordar que la centralita desde donde se cogen las llamadas se encuentra en Colombia. En la actualidad, el sector cuenta en la ciudad con 106 empleados. A los 75 propietarios de las licencias hay que sumar los 31 conductores contratados.

El pasado mes de marzo Vox presentó en el pleno municipal una moción para ampliar las licencias de taxi e incrementar los vehículos adaptados de la ciudad. Esta propuesta salió adelante con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE y Unidas Podemos.