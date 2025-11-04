El Ayuntamiento de Cáceres saca a concurso la instalación de la pista de patinaje sobre hielo en la Plaza Mayor para Navidad

El Ayuntamiento de Cáceres quiere que vuelva a haber una pista de hielo en la Plaza Mayor para la próxima Navidad. Este martes ha publicado ... en el perfil del contratante el pliego para la concesión y explotación de este servicio, cuyo presupuesto base de licitación es de 55.199 euros (impuestos incluidos). Se detalla además que el valor estimado del contrato es de 287.044,84 euros.

En la documentación se especifica que la pista deberá medir entre 600 y 800 metros cuadrados y que el periodo obligatorio de apertura al público será del 28 de noviembre al 7 de enero de 2026, ambos incluidos. En las características técnicas de la instalación se detalla que la pista debe ser de hielo tradicional y que debe contar con un adecuado sistema de sonorización para dotar de animación musical al espacio.

Deberá contar además con generadores de emergencia por si se produce un corte en el suministro de luz y una caseta o taquilla cubierta como punto de información y de venta de tickets.

El precio de la entrada no podrá superar los 9,5 euros

Se especifica además que los precios deben estar expuestos al público y que el precio de la entrada no podrá superar los 9,50 euros. Las instalaciones deberán permanecer abiertas desde las once de la mañana hasta las doce de la noche. Los pliegos recogen además que el adjudicatario quedará exento del pago de tasa por ocupación de la vía pública. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre.

Hay que recordar que la pista de la temporada pasada, de hielo sintético, generó críticas entre los usuarios porque los patines no se deslizaba bien sobre el plástico. Era, además, más pequeña. Apenas medía 200 metros cuadrados.

Aunque sin entrar en detalles, el portavoz municipal, Ángel Orgaz, dijo el pasado viernes que la intención del Ayuntamiento es que la Plaza Mayor siga siendo el epicentro de la Navidad. «Ese es el espíritu que queremos mantener, que la Plaza siga siendo un foco de atracción de personas en Navidad y, por supuesto, que también se lleve la Navidad a todos los puntos de la ciudad posibles», resaltó.

A preguntas de los medios, Orgaz señaló que «la Navidad es un símbolo de identidad» del Ejecutivo local que desde el primer año de mandato apostó por «una programación mucho más completa y atractiva que supusiese una actividad cultural importante en la ciudad y como atracción de turistas».

«Por lo tanto -prosiguió- estamos trabajando en que este año se continúe con esa tradición de programación de Navidad, y la concejala de Festejos y el concejal de Cultura así lo están haciendo», apuntó Orgaz, quien avanzó que esa programación «será lo más completa posible» y contará con un programa «variado y atractivo». Por ahora, tampoco se ha anunciado la fecha exacta del encendido navideño. Se espera para el puente de la Constitución.