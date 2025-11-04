HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
Pista de hielo sintético instalada durante la última Navidad en la Plaza Mayor de Cáceres. A. M.

El Ayuntamiento de Cáceres saca a concurso la instalación de la pista de patinaje sobre hielo en la Plaza Mayor para Navidad

Deberá abrir el 28 de noviembre, tendrá que medir entre 600 y 800 metros cuadrados y será de hielo tradicional

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:11

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres quiere que vuelva a haber una pista de hielo en la Plaza Mayor para la próxima Navidad. Este martes ha publicado ... en el perfil del contratante el pliego para la concesión y explotación de este servicio, cuyo presupuesto base de licitación es de 55.199 euros (impuestos incluidos). Se detalla además que el valor estimado del contrato es de 287.044,84 euros.

