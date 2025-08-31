El Ayuntamiento de Cáceres repara 120 metros cuadrados de acera en Los Castellanos La sustitución de baldosas en mal estado en Cánovas comienza la próxima semana en el tramo del parque de Gloria Fuertes

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que en estos días se están desarrollando trabajos en el barrio de Los Castellanos, donde se están reparando más de 120 metros cuadrados de acerado que se encontraba levantado por las raíces del arbolado.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, señaló que mediante estas intervenciones se trata de «mejorar el día a día del peatón», adaptando los acerados para que cumplan con la normativa de accesibilidad. Bazo añadió que estas mejoras se están llevando a cabo tanto con recursos propios como a través de la empresa concesionaria, Santano.

Otros 150 metros

Asimismo, la próxima semana se iniciarán los trabajos de reposición de baldosas en el Paseo de Cánovas. La actuación se centrará en el tramo de Gloria Fuertes donde se repondrán 150 metros cuadrados de pavimento deteriorado, así como reparaciones de alcorques, indica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

«La intervención permitirá ofrecer un paseo más seguro y cómodo en una de las zonas más transitadas de la ciudad y sobre todo, damos solución a las incomodidades que los viandantes sufren, en su mayoría en días de lluvia, donde se producen salpicaduras por el mal estado de sellado de las baldosas», apostilló el edil.

Las dos actuaciones de mejora del pavimento suponen una inversión de 40.000 euros

Intervenciones periódicas

En total, ambas actuaciones supondrán una inversión superior a los 40.000 euros. Las intervenciones en el Paseo de Cánovas para mejorar el pavimento y evitar que las baldosas salpiquen cuando se acumula agua debajo se llevan a cabo de manera periódica. A finales de 2022 se cambiaron 350 metros cuadrados, y dos años antes otros mil metros, pero el problema se sigue reproduciendo cada vez que llega la temporada de lluvias, no solo en Cánovas sino también en otros acerados de la ciudad.