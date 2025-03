El Ayuntamiento de Cáceres refuerza la seguridad tras los últimos ataques informáticos

Lucía Monteserín Cáceres Miércoles, 3 de agosto 2022, 07:32 Comenta Compartir

El pasado 27 de junio la empresa concesionaria de transportes Vectalia sufrió un ataque informático que provocó la caída de los sistemas. Sin posibilidad de recargar los bonos mensuales o la recogida de los mismos. También se vieron afectadas las pantallas de las paradas que mostraban los tiempos de espera, además de la aplicación. En 2021, el propio Consistorio sufrió una situación similar. Estos antecedentes llevan al Ayuntamiento a reforzar la seguridad, con inversión que también llega de los fondos europeos, relata el concejal de área, Jorge Villar.

En el bus urbano la normalidad tardó una semana en volver. Sin embargo, la aplicación continuó sin dar señales algún tiempo, lo que provocó cierta disconformidad entre los usuarios que desconocían el paso exacto de los buses.

Amanda, una usuaria contaba entonces que, durante el fin de semana, al ser la frecuencia cada 40 minutos, ignoraba cuándo pasaría el bus, llevándola a esperar hasta una hora. Otra afectada añadía: «Es imposible estar al sol sin saber cuándo pasará el bus». Esta situación ha quedado resuelta.

Desde Vectalia trabajaron por solucionar la incidencia. El fin de semana en el que se abrieron las oficinas nuevamente se atendió a más de 200 usuarios. Fueron 160 personas solo el sábado y otras 69 el domingo. No es la primera vez que se produce un ataque informático en Cáceres. En 2021 el Ayuntamiento ya se vio afectado a través de Asac Comunicaciones (mercantil encargada de la ‘nube’ de muchos ayuntamientos en España). Oviedo o Vinaròs también sufrieron ese ataque. Provocó fallos también en otras entidades como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

En el caso de Cáceres no se produjo ninguna pérdida de datos ni filtraciones, según informó el Consistorio. Página web y sede electrónica fueron las más afectadas con la caída de las mismas. Dos días después se restablecieron los sistemas. El modo de solucionarlo, durante las primeras horas del ataque, fue apagar todos los sistemas, lo que dejó sin servicio a las entidades que dependían de ella. Los delincuentes, según Asac, bloqueaban los sistemas para pedir un rescate por la información robada.

La aprobación de los presupuestos de 2021, en la ciudad, se vio retrasado debido a que ni los concejales ni trabajadores municipales pudieron acceder durante esos días a los correos electrónicos a través de los cuales se enviaba la documentación.

Asac añadió que el ataque se había realizado con el ransomware (ataque de extorsión) Zeppelin. Este virus tiene como objetivo encriptar los archivos del ordenador de tal forma que sólo los ciberatacantes tengan acceso a estos. La forma más usada es a través de un correo electrónico con archivos adjuntos que, al descargarlos, provoca un proceso de encriptado de todos los archivos que no puede deshacerse de manera manual. De ahí que el atacante solicite un rescate.

Ataques

En el año 2017, el arquitecto cacereño José Luis Padrera, también sufrió un jaqueo en su ordenador personal. «De repente me vi ante el ordenador inoperativo y sin poder acceder. Había sido secuestrado» ese fue su relato. «Te meten unos archivos sin que te enteres y no es que te quedes sin ordenador, es que no puedes acceder a tus documentos, como si los hubieras perdido» añadió. Pedrera no cedió a pagar el rescate que los jaquers pedían, y en su lugar denunció a la policía a la espera de un «antídoto» que lo ayudara a recuperar el control sobre su ordenador.

El Ayuntamiento se ha puesto a trabajar para evitar que se repitan situaciones así. El concejal de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Jorge Villar, asegura que se está produciendo una mayor inversión en equipos informáticos. Dentro de los fondos Next Generation, en digitalización, parte va para seguridad informática. Desde el Ejecutivo local remarcan el esfuerzo por «mejorar la seguridad y que en caso de que vuelva a repetirse afecte lo menos posible». «Los ciberataques son un daño colateral de la digitalización», reseña Villar.

España fue el país con mas ciberataques de 2021, con al menos 51.000 millones de afectados según el informe de ciberseguridad de Eset. Algunos trucos para evitarlos son no pinchar a enlaces peligrosos, no revelar información personal, no abrir archivos adjuntos de correos sospechosos, no usar memorias USB desconocidas y mantener programas actualizados.