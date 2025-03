El Ayuntamiento de Cáceres no recurrirá la sentencia que le obliga asumir los gastos de la Sierrilla «Es de justicia que todos los barrios estén atendidos», valora el presidente del movimiento vecinal, José Antonio Ayuso

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 15 de mayo 2024, 07:37

El Ayuntamiento descarta recurrir la sentencia judicial que le obliga a asumir los costes de mantenimiento y conservación de la Sierrilla 2. El Juzgado Contencioso-Administrativo da la razón a los propietarios en su litigio con el Consistorio, tal y como recoge la resolución emitida el pasado jueves 9 de mayo. No era la primera en esa dirección, ya que con anterioridad hubo otras, tanto en primera instancia como del propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y que han afectado a los dos sectores de la urbanización. De esta forma, el equipo de Gobierno local del PP asume la decisión judicial y se pone a partir de ahora a perfilar los detalles sobre cómo se lleva a cabo esa asunción de responsabilidades en uno de los residenciales más exclusivos de la ciudad.

Desde el Ejecutivo que preside Rafael Mateos señalaron a HOY que se respeta la decisión del órgano judicial y no habrá apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx. El Ayuntamiento tiene un plazo de 15 días, aunque no se va a agotar en ningún caso porque no habrá recurso y el caso se resolverá de forma definitiva con esa última sentencia ahora conocida. En el caso del sector 1, había habido una primera sentencia del Contencioso-Administrativo en enero, y sí fue recurrida.

Movimiento vecinal

Posteriormente, el TSJEx falló a favor de la reclamación de la Junta de Conservación y dictó que el mantenimiento era competencia municipal.

En el caso relativo al sector 1, se llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero no hubo recurso final ante el Supremo

Aunque podía acudir al Supremo, el Gobierno también lo descartó. Desde el movimiento vecinal se valora positivamente la resolución del juzgado Contencioso-Administrativo número 2.

«Creemos que es de justicia. Hay barrios que están abandonados y la Sierrilla no puede ser uno de ellos. El Ayuntamiento debe ocuparse de todos», analiza José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos. Lamenta que los residentes a través de la Junta de Conservación se hayan visto obligados a acudir a los tribunales para defender sus derechos, en este caso para lograr que se anule la resolución de Alcaldía en la que se rechazaba, como pedían, disolver ese órgano, además de atribuir al Consistorio el mantenimiento de la urbanización.

«La obligación de la administración es asumir su competencia y que las barriadas estén en las mejores condiciones. La Sierrilla no es una excepción», concluye el portavoz y máximo responsable de la Agrupación.