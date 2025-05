El Ayuntamiento de Cáceres pone en marcha el plan para controlar las colonias de gatos

LUCÍA RUBIO CÁCERES Viernes, 9 de septiembre 2022, 08:34 Comenta Compartir

Cada vez más. Debajo de los coches o subidos a los tejados. En cualquier lugar de Cáceres se pueden encontrar gatos domésticos no sociables, atendidos por grupos de voluntarios que acuden a diario a depositarles agua y comida a distintos puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento ha decidido tomar medidas sobre la presencia de estos felinos que deambulan por las calles y ha informado en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente sobre la implantación de un Plan de Gestión Integral, que tiene como principal objetivo garantizar el bienestar, tanto de los gatos como de las personas y otros animales, y así evitar problemas en la salud pública y en el medio ambiente.

Zoonia fue la asociación encargada diseñar este plan, mediante un estudio de las colonias y un análisis de la situación de los felinos, así como de las entidades y voluntarios que colaboran en este asunto. Tras unos meses de trabajo se ha decidido acabar con este problema mediante la esterilización o método CER. El diseño de esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 14.833 euros, pero este importe no cubre la propia ejecución del proyecto, que empezará este mes.

El método conocido como CER (Captura-Esterilización- Retorno) se considera el más eficaz para vigilar y evitar la sobrepoblación. Ya ha sido llevado a cabo en distintas ocasiones en la ciudad y se ha implantado anteriormente en otras poblaciones como Hoyos o Plasencia. Además, está aprobado por el colectivo científico y veterinario. Esta práctica legal y ética tiene como punto de partida la captura de los gatos para trasladarlos a un veterinario, allí son desparasitados, esterilizados quirúrgicamente y marcados con un corte en la oreja. Tras un breve postoperatorio, los animales retornan a su lugar de origen. Se trata de un proceso indoloro, en el que se interrumpe el ciclo reproductivo y se mejora la convivencia con los vecinos.

Este asunto no es ninguna novedad, lleva siendo objeto de debate durante mucho tiempo. Desde la protectora de animales de Cáceres, Isabel Alcalá, afirma que los gatos callejeros no suponen ningún problema para la ciudadanía, siempre que estén controlados y se cuide el entorno. Una postura muy similar es la de María José Tejeda, de la asociación protectora felina, que sostiene que las quejas acerca de los gatos como foco de enfermedades son sumamente exageradas, y que los datos epidemiológicos y los estudios científicos lo demuestran. «Atribuir a los gatos de vida libre un papel epidemiológico relevante es fomentar el miedo, ya sea por desconocimiento o de forma interesada, para forzar su erradicación», expone Tejeda.

En los presupuestos municipales de este año se destinó una partida de 20.000 euros para las colonias. Las entidades que velan por estos gatos se lamentan por la situación y por la falta de acciones. «Es lamentable la situación que padecen. Los gatos son animales domésticos y protegidos por el código penal, sin embargo, pasan desapercibidos ante la mirada de las personas que deben actuar», describe María José Tejeda. Además, su principal queja al Consistorio es el gasto de dinero en recopilación de información que podría haber sido facilitado por las asociaciones o protectoras.

Particulares

Desde la protectora de animales sitúan el foco en los particulares y piden su colaboración para facilitar todo este proceso, ya que sus actuaciones pueden aumentar la sobrepoblación y causar problemas entre los vecinos. «Hay mucha gente que no quiere colaborar ni registrar sus colonias, pero no se pueden apropiar esos gatos» explica Isabel Alcalá. Solicitan que estos voluntarios tengan una acreditación y que superen un curso para poder hacer su labor correctamente.

Lo cierto es que la palabra 'callejeros' no es del todo cierta, puesto que estos gatos no están abandonados, ya que son alimentados y cuidados por la población, aunque no estén en sus domicilios. La protectora argumenta que esto supone un problema fundamental para la convivencia, que puede llevar a los vecinos a actos delictivos, lo que se conoce como tomarse la justicia por su mano, poniendo en riesgo la vida de estos animales.

La afluencia gatuna es una realidad indiscutible. Más de 60 colonias han sido registradas en la ciudad y se encuentran repartidas por todos los barrios, principalmente en la zona monumental.