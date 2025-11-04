El Ayuntamiento de Cáceres pide un mínimo de 12 carrozas en el contrato de la cabalgata de Reyes

Un mínimo de 12 carrozas, 3.500 kilos de caramelos para repartir durante todo el desfile y al menos 50 figurantes para amenizar uno de ... los pasacalles más esperados del año. Estos son los requisitos exigidos por el Ayuntamiento de Cáceres para adjudicar la contratación de la cabalgata de 2026 y la de 2027 a una empresa.

El presupuesto de licitación para los dos años es de 108.900 euros (impuestos incluidos). El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 12 de noviembre. La firma que resulte adjudicataria se tendrá que encargar de decorar y montar cuatro de las 12 carrozas exigidas: tres de ellas son las de los Reyes Magos y otra será de temática infantil a consensuar con el Ayuntamiento.

«El resto de carrozas, hasta completar el total de las que participen, serán montadas, tanto en sus instalaciones temporales necesarias como en los requisitos ornamentales y artísticos, por parte de diversas asociaciones y empresas de la ciudad», se recoge en el pliego.

Deben participar al menos 50 figurantes y se repartirán 3.500 kilos de caramelos, según consta en los pliegos de licitación

A las doce carrozas exigidas se añadirán hasta cuatro plataformas más que aporta cada año la Asociación de Reyes Magos de Cáceres

A estas 12 carrozas se añadirán hasta cuatro plataformas más que aporta cada año la Asociación de Reyes Magos de Cáceres (AREMA) destinadas a instituciones públicas o privadas o, en su defecto, para la propia asociación. La cabalgata contará, por tanto, con un número de carrozas que oscilará entre las 12 y las 16.

Se incluyen como posibles mejoras y criterios de valoración la inclusión de alguna animación en ubicaciones concretas del recorrido de la cabalgata, así como un mayor número de figurantes.

Los pliegos publicados por el Ayuntamiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público señalan que la empresa adjudicataria se tendrá que encargar además de las tareas de maquillaje de las personas que encarnan a los Reyes Magos no solo para la cabalgata del 5 de enero, sino también para los actos previos en los que participan.

La cabalgata de Reyes de este 2025 contó con 15 carrozas y más de 600 participantes. Se repartieron 3.000 kilos de caramelos. El desfile tuvo dos tramos inclusivos sin música y se habilitaron cuatro zonas reservadas para personas con movilidad reducida.

Una de las novedades de la última edición, y también una de las más controvertidas, fue la participación de la carroza de Fedexcaza con motivos cinegéticos, que ocupaba el primer puesto del desfile el pasado 5 de enero.

La temática elegida para la carroza del Ayuntamiento de Cáceres se basó en Buzz Lightyear (Toy Story), a la que se incorporaron las de distintas asociaciones, empresas y entidades de la ciudad que quisieron sumarse a vivir este momento tan especial.

El recorrido no sufrió alteraciones con respecto a ediciones precedentes y discurrió por la avenida de Dulcinea, Pierre de Coubertin, Isabel de Moctezuma, Sánchez Manzano, Antonio Hurtado, Plaza de América, avenida de España (Impares), calle San Antón, calle San Pedro, Plaza de San Juan, Gran Vía y Plaza Mayor.