HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carroza del rey Baltasar en la cabalgata de 2024 a su paso por el Gran Teatro de Cáceres. JORGE REY

El Ayuntamiento de Cáceres pide un mínimo de 12 carrozas en el contrato de la cabalgata de Reyes

Sale a concurso la organización de los desfiles de 2026 y 2027 por 108.900 euros

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

Un mínimo de 12 carrozas, 3.500 kilos de caramelos para repartir durante todo el desfile y al menos 50 figurantes para amenizar uno de ... los pasacalles más esperados del año. Estos son los requisitos exigidos por el Ayuntamiento de Cáceres para adjudicar la contratación de la cabalgata de 2026 y la de 2027 a una empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  4. 4 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  5. 5

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  6. 6 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  7. 7 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  8. 8

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10 La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Cáceres pide un mínimo de 12 carrozas en el contrato de la cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Cáceres pide un mínimo de 12 carrozas en el contrato de la cabalgata de Reyes