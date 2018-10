El Ayuntamiento de Cáceres perfila la nueva zona azul tras no recibir recursos judiciales Un hombre retira su ticket en el parquímetro. :: / LORENZO CORDERO Cuando se cumplen dos años de las protestas ciudadanas por la ampliación del área de pago, el contrato aún no se ha adjudicado MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 15 octubre 2018, 21:00

20 de octubre de 2016. Órdenes de desalojo en un pleno tumultuoso con voces, gritos e insultos. Protestas de una treintena de personas y pancartas muy claras: 'No más zona azul', 'Nos estáis robando'. Los votos de PP y Ciudadanos bastaron para sacar adelante la macroampliación del área de estacionamiento de pago en la capital. Frente a las 760 que se incluyeron en el contrato anterior en 17 vías, ahora serían 2.070, con 69 de carga y descarga, y distribuidas en 59 calles. Solo dos días después de aquella sesión plenaria, 150 personas protestaron en la Plaza Mayor contra los cambios. Dos semanas más tarde, el 4 de noviembre, una manifestación con medio millar de participantes tomó el centro. Han pasado dos años y la nueva zona azul sigue a la espera. No solo no ha comenzado a aplicarse sino que ni siquiera se ha adjudicado el contrato. La Comisión Jurídica de Extremadura, en una resolución del 17 de mayo, anuló el concurso que había ganado la empresa Dornier.

En el Consistorio se ha estado a la espera de un posible recurso por parte de alguna de las sociedades que se presentaron a ese último concurso convocado, en especial por la mercantil más perjudicada al anularse, Dornier.

«No tenemos constancia de que haya habido ningún recurso judicial por lo que el proceso puede seguir adelante. Entendemos que se han cumplido los plazos», explica a este diario el concejal de Urbanismo y Contratación, Valentín Pacheco. Un posible recurso dejaría en suspenso el concurso que aún debe convocarse, una vez que el anterior fue anulado por «absoluta falta de motivación de la valoración» y carencia de un «mínimo juicio técnico verificable», según resolvió la Comisión Jurídica, que funciona como tribunal administrativo de contratación pública en la comunidad autónoma de Extremadura. Lo llamativo es que un asunto que generó un debate abierto, con una oposición frontal a la ampliación del área de estacionamiento regulado, aún continúa sin solución definitiva. Aunque en este caso no han sido las protestas ciudadanas las que han logrado parar la ampliación de plazas de pago sino el propio proceso administrativo.

Los datos El concurso. Se aprobó en el pleno de octubre de 2016. En diciembre pasado hubo propuesta de adjudicación para Dornier. Se elevó a pleno en febrero. Importe. 969.870 euros anuales por diez años. Detalles. La nueva zona azul ampliaba el número de plazas de pago de unas 800 a 2.070 y otras 69 de carga y descarga. No contemplaba el estacionamiento de más de dos horas en el mismo sitio y pasaba a aplicarse en 59 calles, 42 más que ahora. Reclamaciones. Las presentaron dos empresas de las seis que acudieron al concurso abierto por el Consistorio. Smart City-Gertek y Eysa-Cysex. Cysex pertenece al grupo Conyser y se mantiene con la concesión mientras se convoca el nuevo concurso. Comisión Jurídica. Funciona como tribunal administrativo en contratación pública en Extremadura. Su resolución del 17 de mayo pasado anulaba el concurso que ganó Dornier. Alude a «absoluta falta de motivación de la valoración» entre otros aspectos.

Tras la resolución de la Comisión Jurídica, la alcaldesa, Elena Nevado, aclaró que la idea era ir a un nuevo concurso. «Vamos a reiniciar el proceso», dijo. El portavoz municipal y concejal de Movilidad, Rafael Mateos, ya reseñó que los planteamientos del equipo de Gobierno serían adaptar los pliegos a la resolución de la Comisión Jurídica pero sin variaciones en cuanto a las cuestiones puramente técnicas. Es decir, no habría una reducción de plazas de pago.

Los técnicos ultiman la redacción de los pliegos que regirán la contratación que se va a poner en marcha. Según el área de Movilidad, el trabajo está avanzado.

Una vez que el expediente se concrete en Contratación, la licitación quedará abierta para que las empresas interesadas presenten sus propuestas en el Ayuntamiento.

Otras versiones sugieren que el PP está manejando los tiempos de tal forma que ese contrato no estará listo antes de las próximas elecciones municipales. Sin embargo, la idea que maneja el Ejecutivo local es ampliar la base de consenso en la medida de lo posible. En el pleno de octubre de 2016 en el que se aprobó la ampliación de la zona azul fueron suficientes los votos de PP y Ciudadanos, con PSOE y CáceresTú en contra. Ahora, se pretende abordar con todos los grupos el asunto en un diálogo abierto. Si la ampliación se mantiene el consenso será imposible.

Por el momento, la empresa Cysex se ocupa de la gestión del estacionamiento regulado. La última propuesta de adjudicación fue para Dornier en mesa de contratación en diciembre y fue elevada a pleno en febrero. El importe era de 969.870 euros anuales y una duración de 10 años. Al concurso anulado se presentaron seis ofertas.