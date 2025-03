El Ayuntamiento de Cáceres gana el litigio a una vecina que le reclamó 13.600 euros por caerse

Que una calle se encuentre en estado deficiente y ello provoque que una ciudadana tropiece, se caiga y acabe en el hospital no es ... suficiente por sí mismo para condenar a una administración por su responsabilidad en los hechos. Es lo que ha ocurrido en el caso de una mujer que caminaba en solitario por la barriada de los Fratres y sufrió «un grave accidente», tal y como recoge en su reclamación.

Eran las siete y media de la tarde del 24 de octubre de 2022. El suceso se produjo al tropezar «con unas baldosas del pavimento público que se encontraban deterioradas y excesivamente levantadas». La mujer reclamó al Ayuntamiento, que rechazó sus argumentos. Posteriormente impugnó una resolución del alcalde que desestimó su recurso de reposición el pasado 30 de mayo. El caso ha terminado en los juzgados, en concreto en el Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres. La afectada dirigía su petición de resarcimiento contra el Consistorio, la aseguradora y la unión temporal de empresas (UTE) Conservación Ceres II, que en el momento de los hechos se ocupaba del mantenimiento de las vías públicas.

Sin embargo, el juez descarta los argumentos de la representación de la mujer. El mal estado de la calle no es motivo suficiente para pagarle la indemnización que pide, más de 13.000 euros en total.

Desplazamiento nasal

La versión de la accidentada era que estado de conservación «muy deficiente» de la vía provocó que se cayese y sufriese lesiones consistentes en una fisura con desplazamiento de los huesos propios de la nariz, erosión en la raíz nasal, artritis traumática en un dedo o contusiones varias. También daños en los dientes incisivos y tuvo que afrontar gastos médicos por importe de 1.623 euros. Su reclamación total era de 13.628 euros, exactamente.

El juez da por probado que hubo una caída, pero eso por sí mismo no basta. Fue en la calle Luxemburgo, en concreto en el tramo que confluye con otra arteria aledaña.

La accidentada sufrió daños en la nariz, en la boca y varias contusiones, pero podría haber evitado la caída con una mayor atención por su parte

El accidente supuso que ingresase en el Hospital Universitario de Cáceres a las ocho y 10 de la tarde. El informe alude a una «caída accidental al pisar una baldosa suelta». Para el magistrado falta una «prueba directa y clara» o al menos algún indicio de la mecánica de la caída. Tampoco hay testigos directos de los hechos, se precisa. «A lo más –añade– un testigo indirecto no identificado». En una sentencia del pasado día 8 de febrero se recoge otro detalle. Es la llamada que se recibió en el servicio de emergencias 112 y en el que se hablaba de «una señora que aquí ha tropezado».

El juez concluye que aunque se diera por probado que la mujer cayó por el mal estado de la calle, afectada por las raíces de un árbol, ello no es suficiente. «La reclamación tampoco podría prosperar», finaliza. Y ahí cita una sucesión de resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) «para supuestos similares». Se alude a otra baldosa que provocó una caída en el cementerio, un poste metálico que soportaba publicidad, agujeros en Gil Cordero o falta de baldosas en la calle Badajoz, entre otros. Para explicar la caída de la mujer, en definitiva, no se reseña la falta de luminosidad o las condiciones atmosféricas. «Dicha anomalía es perfectamente visible y evitable», concluye el juez. Su razonamiento es acudir a la jurisprudencia y refrendar que el mal estado de una calle no es suficiente razón para que la administración pague por ello. La sentencia es firme.

Curiosamente, hace solo unos días se conoció en la Junta de Gobierno local el caso de un hombre que sí recibirá la compensación económica que pedía. Reclamaba 5.000 euros al Consistorio en concepto de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas al caerse a la altura del número 15 de la calle Reyes Huertas. La acera tampoco estaba en buen estado.