El Ayuntamiento de Cáceres estudia cómo regular los triciclos eléctricos Este servicio «puerta a puerta» se puso en marcha hace un mes y medio en la ciudad. / Jorge Rey La falta de normativa deja en un limbo legal el funcionamiento de este recurso CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Viernes, 17 agosto 2018, 07:44

Circulan desde hace un mes y medio por Cáceres después de un primer intento de crear un servicio permanente el año pasado. Se trata de una nueva opción de movilidad urbana basada en un vehículo eléctrico, una especie de triciclo, que proporciona el transporte de puerta a puerta. Trika es el nombre de la aplicación que permite que uno de estos vehículos recoja al usuario en su casa y le lleve a donde necesite, aunque también se puede llamar por teléfono. Pedro Casares, de la empresa Caryso, está detrás de este proyecto, que por ahora cuenta con dos vehículos.

«La aplicación calcula la distancia y calcula el precio, nuestras tarifas son de hasta dos kilómetros 3 euros, y después el precio aumenta un euro cada kilómetro». Después de la experiencia del año pasado Casares ha decidido retomar ampliando la contratación a seis personas, que son las que se encargan de mantener el horario actual, que abarca de nueve de la mañana a dos del mediodía y de cinco de la tarde a once de la noche. «El año pasado yo no abarcaba todo, por eso hemos hecho la contratación». Casares deja claro que su servicio no va dirigido al turista específicamente, sino a cualquier persona que necesite ir a cualquier punto de la ciudad. «La idea es que lo utilice todo el mundo, lo está utilizando gente que va a fisioterapia, o si no tienen carné para moverse, el turista que se baja del tren o del autobús lo utiliza para ir a su hotel, gente mayor...».

Más información El servicio tuk-tuk solicita salir desde la Plaza Mayor de Cáceres

Una de las cuestiones a las que se enfrenta este servicio es la falta de normativa. El Ayuntamiento ha solicitado un informe jurídico a la secretaría general para conocer detalles acerca de cómo regularlo y si necesitan algún tipo de autorización. Según se explica desde el Consistorio actualmente hay una especie de limbo legal. Se trata de VMP, vehículos de movilidad personal, que no son peatones pero tampoco vehículos a motor. Actualmente, el Ayuntamiento no puede «ni sancionar ni prohibir».

En 2016 la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó una instrucción detallando el papel de estos vehículos de movilidad personal. Apunta que los ayuntamientos podrá autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias. Esta instrucción no entra en el asunto de la explotación económica del servicio.

Casares asegura que esta falta de normativa ha generado oposición por parte de otros sectores del transporte como el tuk-Tuk o los propios taxis. «Han llamado a la Policía, nadie nos quería». Deja claro que no es un servicio turístico, ya que se utiliza para desplazarse, pero no ofrece ninguna guía o explicación turística. «Yo sé que desde los taxis han llamado al Ayuntamiento para que se pare este servicio, pero al no haber normativa no pueden hacerlo», explica.

Por el momento, Trika continúa funcionando. La idea es continuar, incluso en invierno. «Nos gustaría que fuera algo que se asentase y se utilizara como algo normal, nuestra idea es que siga por lo menos hasta diciembre. Tenemos que ver qué tal es acogido por parte de los estudiantes cuando empiece el curso». Subraya que al ser eléctricos el conductor no tiene que hacer esfuerzos para llevar el peso de varias personas. Ya han llevado a dos hasta el Santuario de la Montaña sin problemas.