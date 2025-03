«Nadie del Ayuntamiento de Cáceres nos ha dicho que no se vaya a hacer el parking» El representante de la constructora adjudicataria asume que pueden sufrir «un daño grande» si no se hace la obra del Parque del Príncipe y reconoce que han renunciado a otros contratos para cumplir ese

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 20 de febrero 2024

El 22 de enero, el alcalde, Rafael Mateos, y el secretario general del Ayuntamiento firmaron el contrato para la ampliación del aparcamiento en superficie ... del Parque del Príncipe. El 19 de enero ya lo había hecho de forma telemática el gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman Asfaltos y Aglomerados Santano y Boymosa, Pedro Rodríguez. El 8 de febrero, apenas unos días después, el regidor cacereño, anunció «la posibilidad de rescindir ese contrato siempre que no se pierdan los fondos». Son 919.600 euros, a través de un convenio entre administraciones suscrito por el propio Consistorio y la Junta de Extremadura y que cuenta con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea. La constructora adjudicataria admite que, a estas alturas, no han recibido ninguna comunicación oficial sobre esa posible renuncia de la administración a la obra. En caso de ser así, asume su representante, «el daño sería grande» ya que toda la planificación de los trabajos ya se había programado.

Noticia relacionada El Ayuntamiento de Cáceres renunciará ampliar el aparcamiento del parque del Príncipe si no pierde dinero «Nadie del Ayuntamiento nos ha dicho nada sobre que se vaya a renunciar a la obra. Lo que sabemos es lo que se ha publicado en los medios, nada más», destaca Pedro Rodríguez a consultas de HOY. Insiste en que no quiere ninguna «polémica» con el Consistorio sobre este asunto, pero a la vez se refiere a «un trastorno grande, puesto que ya habíamos hecho nuestra planificación». Y aporta un apunte adicional: «Hemos renunciado a presentarnos a otros concursos porque ya teníamos esta obra adjudicada y queremos hacerla bien. No se entiende muy bien que se pueda renunciar a hacerla cuando ya está todo en marcha», resume Pedro Rodríguez. El concurso para ampliar en un mínimo de 160 plazas más el parking en superficie del Parque del Príncipe se adjudicó el pasado mes de diciembre tras valorarse las tres ofertas que s e habían recibido en mesa de contratación. Fueron las de Construcciones Hidráulicas y Viales, Construcciones Sevilla y la UTE Aglosan-Boymosa, a la postre ganadora. En su propuesta aparece una ampliación del estacionamiento de 178 plazas. Serían 168, ocho para personas con movilidad reducida y dos más de recarga de vehículos eléctricos. Estarían organizadas en cuatro bancales con un vial de sentido único y aparcamientos en batería. En la parte superior del parking se propone un bancal para poder preservar el conjunto de árboles con mayor valor botánico, se recoge en los informes técnicos. La mesa de contratación valoró la «mayor integración del aparcamiento en la zona verde» pese a no ampliar en tantas plazas como las otras dos ofertas. Además, incluía un sistema de drenaje sostenible y no comprometía la integración del conjunto arbóreo existente. Aglosan ampliaba el plazo de la garantía a 36 meses y mejoraba el ajardinamiento en 8.250 metros cuadrados. El alcalde firmó el contrato por cerca de un millón de euros el 22 de enero, pero el 8 de febrero dijo que se estudiaba renunciar Esos detalles técnicos han pasado por alto para la oposición vecinal al proyecto, que ha llegado a reunir hasta 700 firmas contra el mismo. La reacción contraria a esta iniciativa, jalonada con carteles de protesta en el parque, hicieron reaccionar al Gobierno. Fuel el propio alcalde el que anunció que se podría renunciar a la obra si se garantizaba que no se perdían los 920.000 euros comprometidos. «Lo haremos siempre que no se pierdan los fondos», aclaró Mateos. El regidor añadió que se haría una consulta a la Junta de Extremadura para ver si era posible rescindir el contrato y dedicar el dinero a otra inversión, ya que, puntualizó, no compartía la idea de disponer de aparcamientos «con cargo a la merma en zonas verdes». UTE La UTE adjudicataria no sabe nada más. «Sabemos lo que dijo el alcalde y recogieron los medios. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros», repite Pedro Rodríguez. «Somos una empresa cacereña para la que afrontar proyectos de este calado, o el de la reforma de Héroes de Baler o los caminos de Valhondo, es un orgullo. Lo que queremos es poder trabajar», afirma. El representante de la constructora recuerda que el proyecto definitivo aún debe redactarse: «No se entiende mucho esa oposición a un proyecto que todavía debe redactarse y cuyo contenido debían definir lo técnicos», avanza. Desde la firma del contrato, el 22 de enero, comienzan a correr los plazos para la redacción del proyecto, ya que oficialmente no se ha producido la renuncia. Deberá estar en 60 días. Sobre el terreno ya se habían producido los primeros movimientos para efectuar catas. Si finalmente la obra no se hace, el Ayuntamiento podría verse expuesto a un incumplimiento contractual.

