El Ayuntamiento de Cáceres deberá pagar 6.300 euros a un mando policial al que cambiaron de puesto

El traslado de un mando de la Policía Local de forma verbal, sin instrucciones por escrito y por orden directa del jefe del cuerpo ha ... terminado con un procedimiento judicial en el que el Ayuntamiento tendrá que asumir el pago que se le reclama.

Se trata de un subinspector que se vio obligado a asumir un cambio de funciones al ser trasladado. Dejó de estar vinculado a los Servicios Operativos en enero de 2018 y pasó a prestar funciones técnico-jurídicas hasta octubre de 2020. En ese tiempo perdió los complementos de nocturnidad y festivos por lo que pidió al Consistorio que le fuesen abonados, aunque sin éxito. Su argumento era que «dicha incorporación se realizó de forma obligatoria mediante orden del jefe de la Policía Local», recoge la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1. En la misma, el juez refrenda que dichas remuneraciones hubieran correspondido al mando de no haber sido trasladado y mantener sus prestaciones en la Unidad Operativa, por lo que «procede acoger dicha petición», concluye. Añade, además, que la Administración local no ha podido acreditar que dichas remuneraciones no percibidas se viesen compensadas por otras durante esos meses que trabajó en la Unidad Operativa.

La resolución es del pasado mes de septiembre, pero se completa con otra más reciente del mismo órgano judicial. Corresponde a un auto del 11 de abril después de que el letrado del subinspector pidiese la ejecución de sentencia. Ahora se determina la cantidad que debe cobrar el mando por los conceptos d noche s y festivos no percibidos. La demanda incluía los años 2021 y 2022 para el cálculo de esa retribución mientras que el Ayuntamiento la fija entre enero de 2018 y octubre de 2020, es decir, el tiempo en el que el trabajo se hizo en gabinete técnico-jurídico.

El subinspector también pretendía consolidar un complemento de destino, pero el juez desestima su pretensión

El 14 de octubre de 2020, el jefe de la Policía Local solicitó el cese del mando en ese puesto de libre designación y el 26 de octubre pasó de nuevo a los Servicios Operativos, con lo que recobró los complementos que dejó de cobrar en 2018, detalla el auto. De esta forma, y sobre la base de un informe del técnico de Relaciones Laborales, el juez cifra en 6.385 euros la cantidad que el Ayuntamiento tendrá que pagar, una vez que la sentencia ya es firme. Es una cifra bruta. De la misma se deben descontar las deducciones de la Seguridad Social y el IRPF, aunque a la vez hay que incrementarla con los intereses devengados en este tiempo.

Complemento

El Contencioso-Administrativo condenó al Ayuntamiento al pago de los conceptos de noche y festivos que el mando hubiera percibido de no haber sido trasladado. A la vez, desestima la solicitud que hacía el subinspector para consolidar el llamado complemento de destino 24 y el prorrateo que se atribuye al puesto de técnico de ocupación de vías públicas, en este caso, por no haber aportado ninguna prueba para el nombramiento para ese puesto.

La versión del mando policial fue que había recibido la orden del Inspector Jefe de la Policía Local y que «era de obligado cumplimiento para un subordinado» por lo que no podía oponer resistencia a cumplirla. Según él, eso supuso un aumento de funciones y responsabilidades para él, además de una merma económica al dejar de cobrar las noches y festivos. El juez estima ahora que es su derecho cobrarlas por esos más de 6.300 euros que se fijan en el último auto judicial.