El Ayuntamiento de Cáceres debe compensar una antigua deuda de 2,6 millones a Canal

El Tribunal Supremo ha acordado la «inadmisión a trámite» del recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que le condenaba a compensar una antigua ... deuda de Canal de Isabel II. El importe es de 2,6 millones. La cantidad está «reconocida por resolución de Alcaldía de 28 de enero de 2011», rubrica una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ). Es del pasado junio. La cifra corresponde a las revisiones de precios presentadas en los años 2009 y 2010 y se derivan del contrato entre el Consistorio y la empresa para el servicio del agua en la ciudad en la primera etapa de Canal.

En una providencia que ya ha sido comunicada al Ayuntamiento cacereño, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo concluye que no concurren los supuestos que permitan apreciar «interés casacional objetivo» y por tanto un pronunciamiento de la citada sala. No está «fundamentado suficientemente», se detalla, el escrito de preparación del recurso por parte del Ayuntamiento cacereño. La providencia de inadmisión es del pasado 23 de marzo.

La deuda municipal es por la revisión de precios de 2009 y 2010 y Canal adeuda a su vez 2,2 millones del exceso de canon

Además es firme el anterior fallo judicial sobre este caso. Se trata de una sentencia del TSJ que confirmaba otra del juzgado de lo Contencioso número 1 de Cáceres. El Consistorio, se apuntaba en esos fallos, debía asumir la compensación de la deuda que se reconocía a Canal a fecha de 31 de diciembre de 2010 por importe de 2.682.681,76 euros por las revisiones de precios de 2009 y 2010. Se da la circunstancia de que Canal tenía pendiente de abonar, asimismo, otros 2,2 millones de euros al Ayuntamiento y que correspondían al cuarto pago del exceso de canon. Se incluyen diferentes cantidades a favor de la administración según el contrato que las dos partes firmaron en su segunda etapa.

Compensación

El TSJ ve perfectamente legal el procedimiento de compensación de deuda, al margen de la posible nulidad posterior de la resolución de Alcaldía de enero de 2011 en la que se reconocía la deuda a Canal. «Actualmente pende un procedimiento de revisión de oficio», recuerda el fallo del TSJ de 2021. En esa resolución se indica, igualmente, que la empresa aportó un dictamen favorable a sus argumentos de la comisión jurídica de Extremadura. Es de abril de 2021. Tampoco se toma en cuenta el argumento de que Canal no había presentado factura, ya que ello no le exime del derecho de cobro. «El Ayuntamiento yerra en su planteamiento», dice el TSJ. El fallo incide en que en las bases de ejecución del presupuesto no se establece que las facturas sean el único medio de reconocimiento de una obligación de pago.

Al darse por bueno ese reconocimiento, al Consistorio solo le queda que se declare una nulidad de la resolución de Alcaldía que admitía la deuda con Canal. Tampoco se toma en consideración que las cantidades presentadas como deuda por la mercantil no añadiesen el IVA. Canal alude a «cálculos provisionales» que una vez confirmados generaban el correspondiente IVA y este se incluía en la pertinente factura.

Si como señalaba el Ayuntamiento, ese IVA no se declaró en su momento y ahora no pudiera ingresarse ya en la Hacienda Pública, el ingreso o compensación correspondiente no pasarían a la empresa sino que correspondería al Consistorio.

Es la única parte del recurso municipal que el TSJ dio por buena en su día. Ahora, la providencia del Tribunal Supremo viene a confirmar esa compensación de la deuda, por lo que se asume que Canal debía el exceso de canon de 2,2 millones y a su vez el Ayuntamiento tenía pendiente desde 2011 esa revisión de precios de 2,6 millones. En primera instancia ya se acordó «proceder a la compensación en los términos interesados por la recurrente», es decir, por la empresa del agua. El Consistorio optó por acudir primero al TSJ y posteriormente al Supremo.

En ambos casos, los pronunciamientos judiciales han sido desfavorables.