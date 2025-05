«El Ayuntamiento de Cáceres está dando a dedo la organización de mercados a una asociación»

La polémica surgida por la última edición del Mercado de la Primavera con la instalación de 75 puestos en el entorno de la ciudad ... monumental de Cáceres ha llevado esta mañana a comparecer a la portavoz socialista en el Consistorio. Belén Fernández ha criticado la «falta de rigor en los procedimientos» por parte del equipo de Gobierno y ha reseñado que este funciona mediante un modelo de «prueba-error» que se está poniendo de manifiesto en numerosos proyectos, entre los que alude a la suspensión de la licitación de la reforma de Virgen de la Montaña, el aparcamiento del Parque del Príncipe, la fallida rebaja de impuestos o el presupuesto municipal. «Ya no se puede decir que sea falta de experiencia, llevan casi un año», recuerda.

Fernández ha tomado la palabra junto a sus compañeros Antonio Bohigas, que ha calificado como «una chapuza» el cambio de adjudicación y el proceso para organizar la media maratón del día 20, y María Ángeles Costa. La edil socialista ha criticado que se está utilizando la partida municipal de Comercio para potenciar eventos privados, a la vez que ha cuestionado que se conceda a una asociación la puesta en marcha de mercados como los de Navidad, Semana Santa o más recientemente de Primavera. Defiende que se está incumpliendo la ordenanza municipal. «El Ayuntamiento está dando a dedo la organización a una asociación», denuncia.

Desde el PSOE se ha resaltado que no se tiene nada en contra de la Asociación de Comerciantes Artesanos de Cáceres (ACAC), pero entienden que más allá de que la propuesta llegue desde este colectivo, el Consistorio está obligado a abrir un concurso público o una licitación y ello no ha sucedido. «No hay licitación ni concurso. Y debía de ser público. Lo estamos denunciando. Se está dando a una empresa, a una organización porque según el concejal (de Comercio) lo está solicitando. Pero esto no funciona así. Una empresa puede pedir organizar el mercado medieval, y hay que convocar un concurso. Aquí no se está haciendo», resume María Ángeles Costa. El grupo socialista destaca que entre la documentación que ha recibido no aparece ningún informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento que avale esta forma de actuar. Costa se ha referido al incumplimiento de lo que marca la ordenanza municipal reguladora de venta ambulante y de los mercadillos de la ciudad.

«Se está generando inseguridad jurídica», añade la portavoz del grupo, Belén Fernández, que subraya que además se está ignorando a los colectivos y vecinos al no contar con procesos de participación ciudadana en los que se tenga en cuenta su punto de vista, lo que considera que «es grave».

Los concejales del PSOE han comparecido con imágenes del mercado celebrado el pasado fin de semana en los que los monumentos del casco histórico aparecen con «cables, motores, castillos flotantes...». «¿Esta es la imagen que quiere dar una ciudad que quiere ser capital europea de la Cultura», se cuestionan. «El Ayuntamiento no ha velado por los vecinos de la ciudad monumental, con molestias en sus casas, ni por los turistas», continúa María Ángeles Costa. Ha hablado de «10 meses de chapuzas y falta de gestión» para referirse al mandato del PP, sobre el que se ha referido asimismo al uso de la partida de Comercio «para promover eventos privados». «¿Qué hay detrás de todo esto», se pregunta.

«Cáceres está perdiendo una oportunidad al renunciar a la Copa de España de escalada» Antonio Bohigas Concejal del PSOE

Otros dos asuntos abordados son la organización de la media maratón y la Copa de España de Escalada. «Han hecho el ridículo», ha dicho sobre la primera el edil socialista Antonio Bohigas. Ha calificado como «una falta de respeto» a los participantes que se haya gestionado con improvisación una de las grandes citas del calendario, sobre la que ha habido que cambiar la adjudicación en el último momento y que además se ha hecho coincidir con otras pruebas como la media maratón de Mérida, los 10.000 metros de Don Benito o un trial en Jerte, lo que ha complicado la asistencia. «Cáceres no puede conformarse con jugar siempre en cuarta división», ha lamentado Bohigas, que cree que si la media maratón es un éxito no será por el Ayuntamiento, sino por la empresa. «Han hecho todo lo posible para que esto fracase», ha señalado sobre el Ejecutivo que preside Rafael Mateos.

Por último, critica el PSOE que Cáceres deje escapar la Copa de España de Escalada tras el éxito de las dos últimas ediciones. «Preguntamos en comisión municipal y nos dijeron que este año Cáceres no lo va a organizar», resalta. «Se está perdiendo una oportunidad. Será una decepción si Alberto Ginés triunfa en los Juegos Olímpicos y la ciudad se queda sin la Copa», ha abundado Antonio Bohigas. Fuentes municipales resaltan que este era un evento en el que debían implicarse todas las instituciones por su elevado coste, alrededor de 200.000 euros, y este año no era así, ya que desde la Diputación de Cáceres se había trasladado el mensaje de que no se contaba con financiación por su parte.

"Nosotros seguimos en la misma línea que ellos (el anterior gobierno municipal) hicieron", respondió ayer el concejal de Comercio, Jorge Suárez, a las críticas de la oposición al mercado de la primavera. "Nosotros no organizamos ningún mercado, ha sido una petición de una asociación de comerciantes ambulantes de Cáceres para evitar un evento como cualquier otra empresa", aclaró. "Nosotros simplemente colaboramos, me parece muy extraño que el PSOE critique esto cuando son los mismos los que organizaron este mercado, un poquito más desorganizado, por cierto". Indicó que han querido seguir con una actividad que ya existía. "El PSOE debería hablar más entre ellos, son los mismos".