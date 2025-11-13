HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Terrenos donde se ubicará el nuevo aparcamiento de casi 1.500 metros cuadrados. Google

El Ayuntamiento de Cáceres creará un nuevo aparcamiento entre Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma

El Gobierno municipal inicia además los trámites para desbloquear el parque de medianas superficies de Bogaris junto a Carrefour

C. Mateos

Cáceres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:16

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de ... PSOE y Unidas Podemos, la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para crear un nuevo aparcamiento entre las avenidas Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma, y dar respuesta así a la alta demanda de estacionamiento en esa zona.

