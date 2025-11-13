El Ayuntamiento de Cáceres creará un nuevo aparcamiento entre Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de ... PSOE y Unidas Podemos, la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para crear un nuevo aparcamiento entre las avenidas Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma, y dar respuesta así a la alta demanda de estacionamiento en esa zona.

El aparcamiento se ubicará en una superficie de 1.456 metros cuadrados, con zonas verdes de 582 metros, en el espacio situado entre los números 18 y 20 de Virgen de Guadalupe. En ese lugar existe un pronunciado desnivel que se salva mediante unas escaleras. El estacionamiento estará en la parte de abajo, a la misma cota que Rodríguez de Ledesma. El suelo es propiedad del Ayuntamiento y de la comunidad de calle Viena, 2.

En una parte de ese terreno existen ya varias plazas de aparcamiento regulado de la zona azul. Ahora se utilizará también una porción de la zona verde anexa. El Gobierno local no precisa por el momento cuántas plazas más se habilitarán una vez finalizada la obra.

Según ha informado el Ayuntamiento tras la Comisión de Urbanismo, el proyecto contempla la construcción de un aparcamiento municipal de uso público entre ambas avenidas, con sus accesos y una mejora de la conectividad peatonal mediante la adecuación del paso existente en la parcela municipal. La actuación incluye la incorporación de equipamientos y espacios verdes para el uso ciudadano.

Los objetivos de esta intervención son mejorar el paisaje urbano mediante el tratamiento de desniveles y medianeras, incrementar la funcionalidad del entorno con soluciones de accesibilidad entre ambos viarios y dotar a la zona de nuevos equipamientos que diversifiquen los usos y mejoren la prestación de servicios, apunta el Consistorio.

Parque de medianas superficies

Por otra parte, el Gobierno municipal ha informado en la Comisión de Urbanismo del inicio del proceso para desbloquear el proyecto de construcción del parque comercial de medianas superficies promovido por la empresa Bogaris, previsto en un suelo de 38.000 metros cuadrados en los terrenos situados junto a Carrefour a lo largo de la N-630, entre las rotondas de Donantes de Sangre y Movimiento Scout (Leroy Merlín).

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, el inicio de las obras se había retrasado debido a la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a ceder únicamente ese tramo de vía, condicionando la cesión a que el Ayuntamiento asumiera también el tramo comprendido entre la rotonda del Movimiento Scout y la de Renfe.

La primera solicitud de cesión, correspondiente a un tramo de 560 metros lineales, fue aprobada en la Comisión de Urbanismo en marzo de 2024. Finalmente, el equipo de Gobierno ha presentado ante la Comisión de este jueves la nueva solicitud registrada en el Ministerio para la cesión de la totalidad del tramo comprendido entre las glorietas de Donantes de Sangre y Ferrocarril (puntos kilométricos 553,090 a 554,622), con una longitud total de 1.532 metros. La cesión incluirá únicamente la infraestructura, además de la pasarela peatonal que conecta la estación de ferrocarril con la avenida de Alemania.

La propuesta ha sido aprobada con los votos favorables de PP, Vox y Unidas Podemos, y la abstención del PSOE.

Apertura de la calle Diana

La Comisión ha aprobado por últmo, con los votos favorables de PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidas Podemos, la adopción de medidas que permitan agilizar la apertura de la calle Diana hacia la calle Constancia.

La propuesta incluye la adaptación de los parámetros de planeamiento y gestión urbanística para posibilitar la ejecución de las obras necesarias en el inmueble hotelero situado en el número 12 de la calle Constancia, con el objetivo de adecuarlo a la normativa vigente.