El Ayuntamiento de Cáceres asegura que el presunto agresor sexual «está vigilado» Rafael Mateos / HOY Mateos ha recordado que no se le puede poner una vigilancia las 24 horas del día a una persona que está en libertad EUROPA PRESS Cáceres Viernes, 18 enero 2019, 11:49

El portavoz del Gobierno local de Cáceres y concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Mateos, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la noticia de que el presunto autor de una agresión sexual el pasado 1 de enero está en libertad en la ciudad porque «está vigilado».

Mateos ha avanzado que se ha producido una reunión de coordinación entre la alcaldesa cacereña, el comisario principal de la Policía Nacional y el jefe de la Policía Local para diseñar el «dispositivo de control y vigilancia» a este hombre y ha pedido que se «confíe» en las fuerzas y cuerpos de seguridad.

No obstante, ha recordado que no se le puede poner una vigilancia las 24 horas del día porque en un estado de derecho «una persona que está en libertad» no puede estar sometida a una vigilancia permanente, pero ha insistido en que se han tomado «medidas de precaución».

Asimismo ha recordado que la Policía Nacional y la Policía Local han colaborado en los últimos años en muchos casos por lo que los agentes locales están a disposición para participar en las labores de vigilancia a esta persona que, no obstante, debe personarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado hasta que se celebre el juicio.

Cabe recordar que el presunto autor de un caso de abuso sexual registrado el pasado día 1 de enero en la ciudad de Cáceres está en libertad con cargos a la espera de juicio. Esta persona tiene antecedentes por otras dos agresiones sexuales por las que fue condenado en 2002 e ingresó en prisión durante 15 años