El Ayuntamiento de Cáceres aprueba la nueva línea de bus al hospital El PSOE critica la improvisación del equipo de Gobierno por no incluir en su día el servicio en el contrato MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 27 diciembre 2018, 10:01

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado esta mañana la línea de autobús que dará servicio al nuevo hospital. Lo ha hecho con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición con duras críticas del grupo municipal socialista por la «improvisación» del equipo de Gobierno.

«Supondrá un sobrecoste para los ciudadanos de Cáceres. El PSOE ya advirtió de que debía incluirse en los pliegos del contrato y volvió a decirlo con motivo de la modificación de contrato de 2016», subrayó el concejal socialista Andrés Licerán. También reseñó que su voto no sería contrario para no bloquear el servicio al nuevo centro sanitario, aunque lamentó el papel de la mesa de diálogo del transporte urbano a la que la nueva línea ha llegado 'cocinada' y sin posibilidad de plantear alternativas o sugerencias.

El portavoz del equipo de Gobierno ha respondido que el asunto se trae a pleno cuando tras más de una década desde que se inició la obra el hospital se podrá abrir. «El sobrecoste sería idéntico si se hubiese hecho en su día. Pero no tiene sentido poner en servicio un autobús si el hospital no se abre, con lo que los autobuses irían vacíos», ha respondido Rafael Mateos. Según él, esa situación no se dará y el hospital por fin podrá abrir aunque será en realidad «medio hospital» y la apertura no se producirá en enero, ha vaticinado.

La frecuencia de paso de la nueva línea 3 será de 20 minutos por la mañana y 25 minutos por la tarde los días de diario. Los fines de semana pasará cada 40 minutos. El incremento de kilómetros se eleva a 84.202 al año, por lo que la valoración económica de esta modificación de contrato supondrá una factura de 146.568 euros para el Consistorio.