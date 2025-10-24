El Ayuntamiento de Cáceres adjudica el Mercado Medieval a una asociación con la que mantiene un litigio judicial

La asociación Solo Artesanos explotará el Mercado Medieval de Cáceres en la edición de 2025 y la de 2026. La de este año se celebrará, ... en concreto, del 13 al 16 de noviembre. Un total de siete firmas han concurrido al concurso público convocado por el Consistorio.

Se da la circunstancia de que esta asociación mantiene un litigio con el Ayuntamiento, que tiene su origen en la edición de 2023. Ese año Solo Artesanos recurrió la adjudicación de la cita a Balconet, que obtuvo el primer puesto. Solo Artesanos había quedado en segundo lugar en el proceso y presentó una reclamación a última hora porque entendía que había criterios que no habían sido valorada. El Ayuntamiento consiguió organizar ese año la cita gracias a una medida cautelar que permitió la celebración del mercado a pesar de existir el recurso.

Solo Artesanos ha ganado el concurso público, al que se han presentado siete ofertas, para explotar las ediciones de 2025 y 2026; la de este año se celebra del 13 al 16 de noviembre

El proceso judicial no se detuvo. Primero Solo Artesanos consiguió que un juzgado cacereño le diera la razón. El Consistorio recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que desestimó el recurso. El caso se encuentra ahora en el Tribunal Supremo, según recoge Europa Press.

«Estamos hablando de una situación anterior, una situación que no tiene nada que ver con el concurso actual. Eso está judicializado y evidentemente está para lo que los tribunales decidan», ha indicado Pedro Muriel, portavoz adjunto en el gobierno de Rafael Mateos. «Son cosas absolutamente distintas. Ni una cuestión ha bloqueado la concesión con la licitación de este actual contrato de gestión, ni le impide al Ayuntamiento sacar la licitación con normalidad», ha agregado Muriel.

Puestos gratis para los artesanos cacereños

Muriel ha indicado que habrá diez puestos reservados para artesanos de Cáceres (ciudad), que podrán ocuparlos de manera gratuita. Los interesados pueden solicitar su plaza en el Ayuntamiento desde el próximo lunes, día 27, hasta el miércoles, día 29.

En la rueda de prensa ofrecida este viernes tras la junta de gobierno no se han dado muchos detalles sobre la programación del Mercado Medieval, ya que habrá una presentación más adelante. El número de puestos será similar al de otros años y rondará los 200. El coste de la adjudicación ronda los 90.000 euros. Hay que recordar que en este caso es la asociación la que deberá abonar este canon al Consistorio por explotar la cita.

Con motivo del mercado, habrá una ampliación de horarios para los locales de hostelería, que podrán permanecer abiertos dos horas más sobre su horario habitual. Esta ampliación también estará vigente durante este fin de semana, con motivo del Festival Horteralia, y del 31 de octubre al 2 de noviembre, con motivo de la celebración de Halloween.

Por otro lado, Muriel ha hablado del regreso de la Feria del Dulce Conventual, que tradicionalmente se venía celebrando en el interior de la iglesia de San Francisco Javier y que dejó de organizarse en 2022 tras 12 ediciones consecutivas.

En esta ocasión, la cita mantiene su fecha habitual (el puente de diciembre), pero cambia de ubicación. Será en la plaza de Santa María, frente a la fachada del Palacio Episcopal. Comenzará el 5 de diciembre y concluirá el 8. A la oferta brindada por los conventos participantes se sumará esta vez chocolate caliente para los asistentes.