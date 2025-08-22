El Ayuntamiento de Cáceres aceptará para Virgen de la Montaña ideas «técnicamente viables»

El Ayuntamiento de Cáceres está dispuesto a escuchar y poner en práctica propuestas vecinales que reciba en el proceso participativo abierto esta semana ... para la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña, pero solo aquellas sean «técnicamente viables».

Han sido numerosas las voces que se han alzado en las últimas semanas contra el proyecto aprobado por el gobierno municipal, especialmente en lo relativo a la eliminación de árboles y la desaparición del bulevar central.

Emilio Borrega, alcalde en funciones hasta que la próxima semana regrese de sus vacaciones Rafael Mateos, aseguró este jueves que se van a valorar de forma técnica las propuestas que se presenten para «analizarlas y tenerlas en cuenta», si bien solo llevarán a cabo aquellas que sea consideradas viables por los servicios técnicos municipales. No especificó bajo qué criterios.

«Abrimos la fase de participación para que todas aquellas personas durante estos veinte días puedan aportar todas aquellas sugerencias o propuestas sobre el proyecto, y por supuesto que serán tenidas en cuenta y serán valoradas, pero eso no quiere decir que le demos gusto a todo el mundo», advirtió en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

Opiniones

El alcalde en funciones reconoció que las opiniones «evidentemente son muchas cuando se afronta una obra de esta envergadura, una obra transformadora de ciudad, una obra que es una arteria de la ciudad donde residen miles de personas, donde hay un sector hotelero muy potente en una avenida histórica».

Borrega insistió en que solo se tomarán en consideración las sugerencias que se presenten en tiempo y forma», y recalcó que «a algunas no se les podrá hacer caso», pero «se van a ver, se van a estudiar y el equipo redactor técnico las tendrá en cuenta y las valorará».

El proyecto ha provocado las quejas de colectivos ciudadanos, entre ellos organizaciones conservacionistas que temen que desaparezcan muchos árboles de gran porte, o vecinos residentes en la avenida que creen que las terrazas de los bares que se trasladarán a las aceras serán más ruidosas que si se mantuviera el bulevar central.

Hay que recordar que lo más llamativo de la reforma es que el bulevar actual se desplaza a un lado y se une al acerado (de los pares, donde se encuentra el colegio Prácticas) con el fin de crear un gran corredor peatonal. Habrá dos carriles de circulación, uno en cada sentido en la zona de los números impares (la de la Subdelegación del Gobierno) y además se ensanchará la acera de este lado. La calzada medirá siete metros. Los vehículos pasarán a estacionar en línea ambos márgenes de esta calzada.

Vegetación

En cuanto a la vegetación, la previsión es mantener el mismo número de árboles que hay en la actualidad, que son 149, aunque algunos de los existentes tendrán que ser trasplantados a otro lugar, en cuyo caso se plantarán ejemplares nuevos.

El proceso participativo abierto este martes da un plazo de 20 días hábiles para que la ciudadanía presente sus propuestas. El borrador del proyecto completo se puede consultar en la web municipal.

Borrega ha recordado que la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña es uno de los «proyectos estratégicos» prometidos en la campaña electoral por Rafael Mateos, y ha indicado que la idea es que «vea la luz en esta legislatura».