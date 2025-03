El Ayuntamiento de Cáceres acepta levantar las cargas del estadio Príncipe Felipe

C. MATEOS / J. CEPEDA

«Se acredita la existencia de razones de interés público que justifican el levantamiento de las cargas impuestas por esta administración en la necesidad de ... obtener financiación para garantizar la subsistencia del club, cuya actividad redunda en beneficio de los habitantes de la ciudad». Con este argumento, la Secretaría General del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto estimar la solicitud realizada por el CP Cacereño para levantar las cargas que pesan sobre los terrenos del estadio Príncipe Felipe, de manera que no haya que esperar hasta 2026 para poder darle usos distintos al deportivo.

En el informe técnico se indica también que otra de las razones que justifican el interés público del levantamiento de las cargas es «la disposición del club a autorizar a favor del Ayuntamiento un derecho de servidumbre de paso del puente que da acceso al polígono industrial Las Capellanías», de manera que se garantice el libre acceso de los ciudadanos sin necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones.

La petición del CP Cacereño se dictaminará en una comisión municipal extraordinaria de Desarrollo Urbano este viernes y, con el informe del secretario a favor, todo indica que saldrá adelante. Tanto el gobierno local como la mayoría de la oposición ya han venido haciendo pública su intención de facilitar los planes del club, que pasan por crear en esos terrenos un complejo multidisciplinar relacionado con el deporte y la formación, para el que espera obtener financiación europea.

Como se ha venido informando, los terrenos donde se levanta el estadio Príncipe Felipe fueron adjudicados al CP Cacereño en el año 1975 con el requisito de que debían tener «un uso deportivo durante 50 años como mínimo», tal y como consta en las escrituras. No obstante, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, explicó el pasado mes de febrero que «el Ayuntamiento cuenta con informes técnicos y jurídicos que abren una puerta a poder levantar esas cargas en razón del interés público». Esto último es, precisamente, lo que ahora ha justificado el Cacereño de manera adecuada, según el informe de la Secretaria General que va a la comisión del viernes. Cabe recordar que fue en febrero de 2020 cuando el Cacereño realizó la petición de levantar las cargas, pero no fue hasta diciembre de 2021 cuando el asunto se incluyó en la Comisión de Desarrollo Urbano. El gobierno local, que en un principio tenía previsto rechazar la propuesta, estimó una petición del PP, secundada por el resto de la oposición, para dejar este punto encima de la mesa con el objetivo de buscar alternativas.

La liberación de las cargas antes del año 2026 permitiría al Cacereño la explotación de estos terrenos para obtener nuevas vías de financiación. Entre los planes más ambiciosos del decano del fútbol extremeño está la creación de un gran complejo multidisciplinar vinculado al deporte y a la formación. Se trata de un proyecto supeditado a los fondos europeos Next Generation y que sería gestionado al alimón con la administración pública. No obstante, hasta el momento no existe partida alguna contemplada al respecto.