HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retirada de vehículos afectados por la tromba de agua de este miércoles. Cristina Núñez

El Ayuntamiento de Cáceres acelera el nuevo colector junto a la estación de autobuses para evitar futuras inundaciones

Rafael Mateos pretende que la redacción del proyecto esté finalizada antes de que termine el año para que la obra, que forma parte de la renovación integral de la red de saneamiento, pueda iniciarse en 2026

C. M.

Cáceres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres acelerará la redacción del proyecto para construir un nuevo colector de mayor capacidad en la calle Túnez, junto a la estación de autobuses, con el fin de evitar las inundaciones que se producen en esta zona durante episodios de lluvias intensas como el registrado este miércoles. Así lo ha anunciado el alcalde, Rafael Mateos, tras la troma de agua que dejó 18 litros por metro cuadrado en media hora y causó daños materiales en varios vehículos.

Mateos ha indicado a través de una nota de prensa que el Consistorio «conoce el origen del problema y trabaja en su solución». Añade que ha dado instrucciones para agilizar la redacción del proyecto del nuevo colector, con el propósito de que esté finalizado antes de que termine el año y su ejecución pueda iniciarse en 2026.

El alcalde ha agradecido la labor de la Policía Local, la Policía Nacional, los Bomberos de la Diputación Provincial y Protección Civil, cuyos efectivos intervinieron desde primera hora, así como el trabajo del servicio municipal de limpieza y de la empresa Valoriza, que actuaron desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves en la limpieza de las zonas afectadas y la revisión de arquetas y alcantarillado ante la previsión de nuevas lluvias.

Noticias relacionadas

El temporal inunda San Francisco y el entorno de la estación de autobuses de Cáceres

El temporal inunda San Francisco y el entorno de la estación de autobuses de Cáceres

Fotos | Efectos del frente frío en Extremadura

Fotos | Efectos del frente frío en Extremadura

15 vehículos afectados

Según informó Mateos, la principal incidencia se registró precisamente en la calle Túnez, donde resultaron afectados 15 vehículos por la acumulación de agua. En este punto confluyen tres colectores diferentes que desembocan en una conducción única de menor capacidad, lo que provoca su saturación durante lluvias torrenciales.

El proyecto del nuevo colector, incluido en el programa de renovación integral de la red de saneamiento que desarrolla la empresa pública Acuaes —y que contempla también la construcción de una nueva depuradora—, prevé la sustitución y ampliación del colector de la calle Túnez y la avenida de la Hispanidad, conectándolo con el depósito de aguas pluviales existente.

Mateos ha destacado asimismo que el Consistorio cacereño ejecuta actualmente diversas obras de renovación de canalizaciones y tuberías en distintos puntos de la ciudad, aunque subrayó que estas actuaciones deben acometerse de manera progresiva para no afectar a la movilidad ni al funcionamiento cotidiano.

«No podemos intervenir en toda la ciudad al mismo tiempo, pero avanzamos paso a paso para resolver problemas históricos que Cáceres arrastra desde hace décadas», ha asegurado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  6. 6 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  7. 7 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  8. 8

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  9. 9 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Cáceres acelera el nuevo colector junto a la estación de autobuses para evitar futuras inundaciones

El Ayuntamiento de Cáceres acelera el nuevo colector junto a la estación de autobuses para evitar futuras inundaciones