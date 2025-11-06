El Ayuntamiento de Cáceres acelera el nuevo colector junto a la estación de autobuses para evitar futuras inundaciones Rafael Mateos pretende que la redacción del proyecto esté finalizada antes de que termine el año para que la obra, que forma parte de la renovación integral de la red de saneamiento, pueda iniciarse en 2026

C. M. Cáceres Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:11

El Ayuntamiento de Cáceres acelerará la redacción del proyecto para construir un nuevo colector de mayor capacidad en la calle Túnez, junto a la estación de autobuses, con el fin de evitar las inundaciones que se producen en esta zona durante episodios de lluvias intensas como el registrado este miércoles. Así lo ha anunciado el alcalde, Rafael Mateos, tras la troma de agua que dejó 18 litros por metro cuadrado en media hora y causó daños materiales en varios vehículos.

Mateos ha indicado a través de una nota de prensa que el Consistorio «conoce el origen del problema y trabaja en su solución». Añade que ha dado instrucciones para agilizar la redacción del proyecto del nuevo colector, con el propósito de que esté finalizado antes de que termine el año y su ejecución pueda iniciarse en 2026.

El alcalde ha agradecido la labor de la Policía Local, la Policía Nacional, los Bomberos de la Diputación Provincial y Protección Civil, cuyos efectivos intervinieron desde primera hora, así como el trabajo del servicio municipal de limpieza y de la empresa Valoriza, que actuaron desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves en la limpieza de las zonas afectadas y la revisión de arquetas y alcantarillado ante la previsión de nuevas lluvias.

15 vehículos afectados

Según informó Mateos, la principal incidencia se registró precisamente en la calle Túnez, donde resultaron afectados 15 vehículos por la acumulación de agua. En este punto confluyen tres colectores diferentes que desembocan en una conducción única de menor capacidad, lo que provoca su saturación durante lluvias torrenciales.

El proyecto del nuevo colector, incluido en el programa de renovación integral de la red de saneamiento que desarrolla la empresa pública Acuaes —y que contempla también la construcción de una nueva depuradora—, prevé la sustitución y ampliación del colector de la calle Túnez y la avenida de la Hispanidad, conectándolo con el depósito de aguas pluviales existente.

Mateos ha destacado asimismo que el Consistorio cacereño ejecuta actualmente diversas obras de renovación de canalizaciones y tuberías en distintos puntos de la ciudad, aunque subrayó que estas actuaciones deben acometerse de manera progresiva para no afectar a la movilidad ni al funcionamiento cotidiano.

«No podemos intervenir en toda la ciudad al mismo tiempo, pero avanzamos paso a paso para resolver problemas históricos que Cáceres arrastra desde hace décadas», ha asegurado.