El Ayuntamiento de Cáceres abre la convocatoria de ayudas para respiro familiar

Redacción CÁCERES. Miércoles, 21 de mayo 2025, 08:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria de ayudas económicas por concesión directa para respiro familiar a personas cuidadoras habituales no profesionales para 2025. El importe total de las ayudas, financiado por la Junta de Extremadura, es de 156.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de diciembre, o cuando se agote el crédito presupuestario. La estimación para Cáceres es que se puedan beneficiar este año hasta 300 familias.

Podrán ser beneficiarias las personas cuidadoras habituales no profesionales que atiendan de forma continuada a una o más personas que estén en situación de dependencia y que tengan reconocimiento oficial de un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre y cuando no tengan reconocida una plaza pública en servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial. O que tengan un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al 75%, si dicha necesidad se justifica desde el servicio de atención social básica correspondiente. La persona cuidadora habitual no profesional deberá estar empadronada en el municipio de Cáceres.

Los servicios sociales de atención básica realizarán la propuesta de la prestación del servicio de respiro familiar del programa de colaboración municipal.

La concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, ha señalado que «este programa atiende las necesidades de las grandes olvidadas durante muchos años: las cuidadoras y cuidadores de personas dependientes dentro de su ámbito familiar».

Temas

Ayuntamiento de Cáceres