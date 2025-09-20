El Ayuntamiento de Cácerees arreglará la fuente rota por un coche policial y reclamará el dinero
C. M.
CÁCERES.
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
La Junta de Gobierno municipal aprobó ayer la apertura de un expediente por parte de la sección de Patrimonio para reparar de manera subsidiaria ... la fuente ornamental del parque de las Pérgolas de Casa Plata que fue dañada el pasado mes de mayo por un coche de la Policía Nacional.
Las baldosas se rompieron por el peso del vehículo y se generó un gran socavón que sigue allí a día de hoy. El Ayuntamiento va a arreglarlo y después le reclamará a la Subdelegación del Gobierno los 2.330 euros en los que se ha presupuestado la reparación.
Por otra parte, la Junta de Gobierno ha tenido conocimiento del recurso judicial presentado por la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras, Valoriza, contra el acuerdo de pleno en el que ratificó la sanción de 144.670 euros impuesta por el Ayuntamiento por incumplir algunas de las obligaciones recogidas en el contrato.
Cáceres 2031
El portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha anunciado además que el próximo martes el alcalde, Rafael Mateos, defenderá en el Parlamento europeo la candidatura de Cáceres 2031, con el título 'Cáceres y Europa, herencia compartida y futuro común. Se proyectará un vídeo sobre «la esencia del proyecto». Además, Tamara Alegre y Perico de la Paula ofrecerán un espectáculo de fado y flamenco.
