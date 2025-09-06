El Ayuntamiento busca voluntarios para la Noche del Patrimonio del 13 de septiembre

REDACCIÓN cáceres. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Cáceres está buscando voluntarios para participar en La Noche del Patrimonio y «vivir la experiencia desde dentro» como parte del equipo que hará posible la apertura de edificios municipales, museos, iglesias y otros espacios puedan abrir sus puertas hasta la media noche.

El próximo sábado 13 de septiembre Cáceres celebrará de manera simultánea junto con el resto de ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad 'La Noche del Patrimonio'. El Ayuntamiento junto a otras instituciones ha organizado actividades variadas de carácter cultural que se ofrecerán a quienes participen en este evento, además de la habitual apertura de monumentos y museos de la ciudad en horario nocturno.

El Consejo Local de la Juventud de Cáceres vuelve a encargase de coordinar el equipo de voluntariado que colaborará en esta noche tan especial.

Las tareas asignadas al equipo de voluntariado se desarrollarán en la Ciudad Monumental y sus alrededores, y consisten en atender los puntos itinerantes de información para los visitantes de las actividades, el control de los aforos en instalaciones y monumentos, y acciones concretas de dinamización.

El horario de voluntariado será desde las 18.00 hasta las 0.00 horas del 13 de septiembre. Unos días antes de la actividad se celebrará una reunión de carácter organizativo con el equipo de voluntariado.

A cada persona voluntaria se le dotará de un pequeño equipamiento, así como de la documentación necesaria para la realización del servicio, además de avituallamiento para cenar, según informa el Consistorio cacereño.