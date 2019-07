El Ayuntamiento de Cáceres apura plazos para que los nuevos policías locales no se retrasen un año El alcalde, Luis Salaya, y el titular de Seguridad, Andrés Licerán, saludan al jefe de la Policía Local. :: hoy Cerca de 400 aspirantes se disputan una de las 13 plazas de agente en el turno libre y 38 se examinan hoy para lograr una de las 12 de movilidad MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 16 julio 2019, 08:24

Los plazos empiezan a correr y el tiempo se le echa encima al nuevo equipo de Gobierno para tener a punto antes del 16 de septiembre los nombres de los 13 nuevos agentes de la Policía Local. «Le hemos transmitido al Ayuntamiento la necesidad de agilizar esa convocatoria ya que si no llegamos a tiempo habría que esperar un año prácticamente para su incorporación», señalan desde el sindicato CSIF. La explicación es sencilla. La sucesión de bajas producidas por nuevas jubilaciones y paso de policías locales a segunda actividad obligó al Consistorio a anunciar una convocatoria de empleo de forma urgente el pasado mes de febrero. De las 25 plazas convocadas, 12 corresponden al sistema de movilidad. Hoy se efectúa una prueba eliminatoria entre los 38 aspirantes definitivos. Sin embargo, el proceso se alarga para los 13 agentes restantes. Son los de la oposición libre. Hay cerca de 400 candidatos. La selección definitiva debe realizarse en apenas dos meses, pero uno de ellos es agosto, inhábil para gran parte de la actividad que depende de la administración.

«A partir del 16 de septiembre arranca el curso de la Academia de Seguridad Pública. Si no están los agentes seleccionados, habría que esperar hasta enero, a no ser que se pida un aplazamiento», detalla Jesús Solana, del sindicato CSIF. La opción de pedir una prórroga se descarta en el equipo de Gobierno local, tal y como adelanta Andrés Licerán. El concejal de Seguridad sostiene que no hay motivos para la preocupación. «Estamos dentro de los plazos previstos y las oposiciones se van desarrollando con normalidad. La idea es que el proceso selectivo culmine con la presencia de los nuevos agentes en el curso de septiembre», resalta el también portavoz del Gobierno municipal.

Los representantes de los trabajadores ven «fundamental» llegar a tiempo e incluso cabe la posibilidad de que haya que acudir al plan B, y pedir ese aplazamiento, si el proceso de selección se atasca. «Si no llegamos hay un problema serio», advierten. La explicación, en ese caso, tiene que ver con el déficit de agentes que se atribuye a Cáceres y que es anterior al abandono de su desempeño por parte de los policías que se han jubilado o han pasado a segunda actividad a lo largo del actual ejercicio.

Los procesos selectivos se convocaron en el mes de marzo y aún siguen abiertos

«Hay que tener en cuenta que se van a seguir jubilando más y que el problema no se resuelve por completo con la incorporación de esos nuevos agentes», remarca Solana. Desde CSIF se mantiene abierto el diálogo con el Ejecutivo de Luis Salaya, que ya pidió en su etapa en la oposición que el Ayuntamiento fuese sensible ante la situación y ampliase la convocatoria de plazas. Esa es precisamente la reivindicación que los sindicatos tienen ahora sobre la mesa.

Será el asunto que abra el debate a partir del mes de septiembre, aunque por el momento las miradas están puestas en la incorporación de los agentes que llegan. Sobre los 12 del sistema de movilidad Andrés Licerán da por hecho que, tras su selección definitiva, la incorporación al servicio será cuestión de semanas, por lo que según la versión municipal estarían en sus puestos como muy tarde a lo largo del mes de agosto. En el caso de los agentes del turno libre, la prioridad es que lleguen al curso de septiembre. Se trata de un trámite ineludible para su posterior toma de posesión. Se estima que serían unos cuatro meses de duración por lo que a principios de enero, si no hay retrasos, los nuevos agentes también podrán reforzar la actual plantilla.

Precisamente esta tarde se celebrará una prueba correspondiente la convocatoria de las 12 plazas por el sistema de movilidad. Ya hay listado definitivo de los aspirantes.

Para hacerse una idea de lo que están tardando estos procesos selectivos que se convocaron de forma urgente, el anuncio de los mismos en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se remonta al pasado mes de marzo.