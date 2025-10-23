El Ayuntamiento acomete obras de mejora en el hogar de la Bondad
Ha invertido 37.000 euros en el arreglo de la cubierta, falsos techos, pintura y conducciones exteriores de agua
Redacción
CÁCERES.
Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Cáceres ha llevado a cabo obras de mejora en el hogar de mayores de la Bondad, con una inversión de 37. ... 000 euros para acondicionar unas instalaciones a las que acuden a diario numerosas personas mayores a realizar actividades.
Las obras en el edificio han consistido en el arreglo de la cubierta eliminando las goteras y filtraciones existentes que dañaban la parte interior del inmueble, así como el arreglo los falsos techos dañados, pintura exterior e interior de las instalaciones, y se han cambiado las bajantes y los canalones.
En una segunda fase, está prevista la sustitución del solado de distintas dependencias, entre otros arreglos necesarios para que «todas las personas que a diario acuden a La Bondad, a los distintos talleres y actividades, puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles», ha subrayado el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.
«Los mayores son una prioridad para este equipo de Gobierno, y somos conscientes de que la sede de La Bondad es un recurso fundamental para todos ellos», ha concluido Bazo.
