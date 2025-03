Aviación Civil confirma la prohibición de vuelos en el aeródromo de la Cervera de Cáceres

No llega una buena noticia para los aficionados cacereños a volar. La aviación está en horas bajas y así quedó demostrado hace solo unas semanas ... cuando el proyecto de aeródromo en Los Arenales no logró pasar la declaración de impacto ambiental (DIA). Ahora se suma el anuncio que ha llegado al Ayuntamiento desde la Secretaria General de Transportes del Ministerio de Movilidad. En la Cervera tampoco se puede volar.

Así aparece en la «notificación de actividades aeronáuticas en los terrenos del aeródromo de la Cervera, término municipal de Cáceres», tal y como recoge el anuncio firmado por el subdirector general de Aeropuertos y Navegación Aérea, Álvaro Fernández-Iruegas.

La Dirección General de Aviación Civil traslada a los posibles interesados o afectados que esos terrenos, situados a unos 17 kilómetros de Cáceres en dirección sur, no cuentan «con la preceptiva autorización administrativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea». De esta forma, recuerda «la prohibición de uso de los terrenos» para la actividad de vuelo. Se prohíbe «cualquier actividad aeronáutica a desarrollar en los mismos».

El motivo es que no hay ningún documento legal que lo avale. «Al no existir en la actualidad ninguna autorización administrativa en vigor otorgada por este departamento, en calidad de titular de bienes demaniales afectos a esta Dirección General de Aviación Civil», se reseña. También destaca que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) no autoriza «el uso de los terrenos como aeródromo ni como campo de vuelo de ultraligeros».

En la Cervera se celebra cada año el Bellota Jet. Son ya 27 ediciones en la gran cita del aeromodelismo. Con zona de vuelo se encuentra en precario. Sus propietarios reclamaron la reversión de los terrenos por no haberse cumplido la finalidad de los mismos. Fueron expropiados por el Estado en los 70 para la construcción de un aeropuerto.