La avenida San Blas de Cáceres reabre como plataforma única tras seis meses de obras

«Yo creo que es un gran día para la ciudad, pero sobre todo para los vecinos de San Blas», afirma el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, tras la apertura de la nueva plataforma única. La avenida principal del barrio, entre la intersección de ... la Ronda del Matadero y las calles Sande y Peñas, llevaba en obras «algo más de seis meses», desde el 16 de enero, y ha contado con una inversión de aproximadamente 300.000 euros. Este trabajo, al igual que otros como la reforma de la calle Rodríguez Moñino, se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.

«Se pretendía eliminar todo tipo de barreras, ganar accesibilidad y hacer esta avenida un espacio mucho más amable» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

La renovada avenida consta de un carril con un único sentido para los vehículos en dirección al casco histórico. Se han suprimido los aparcamientos, algo con lo que algunos vecinos de la calle no están del todo de acuerdo. La zona de carga y descarga se ha reubicado y las aceras son más amplias y de color amarillo. Además, se van a plantar 15 árboles más para dotar de sombra y se ha mejorado la iluminación con 13 puntos de luz. «Se pretendía eliminar todo tipo de barreras, ganar accesibilidad y hacer esta avenida un espacio mucho más amable y mucho más a disposición de los vecinos y los ciudadanos de Cáceres», declara Mateos.

Las terrazas se han unificado y ahora los toldos de los bares de la zona lucen de color negro. Las sillas y mesas también se han escogido de un color oscuro, en contraste con el color blanquecino de las sombrillas. La idea era que se viera más estético y por ello tuvieron varias reuniones, una la misma mañana de la apertura de la calle en la que se decidió el espacio que ocuparía cada una, explica José Pablo Morales, el encargado del bar Salas ubicado en San Blas.

Los bancos

«Nos parece muy bien que la calle esté ya arreglada, lo que pasa es que hay cosas que no se han planificado bien», cuenta una residente de la avenida que no ha querido dar su nombre. Una de las opiniones más recurrentes entre los vecinos es acerca de la distribución de los asientos, que se encuentran ubicados al borde de las zonas peatonales. «Nos han dicho que los han colocado así para que no se suban los coches en lo que es la acera, pero para eso existen unos bolardos, los bancos están para que se sienten las personas», denuncia.